Aglasterhausen. (schat) Die Fragezeichen standen schon geraume Zeit im Raum, seit wenigen Tagen nun setzt die verschlossene Ladentür ein unerfreuliches Ausrufezeichen. In "Rupp’s Backstube" ist der Backofen derzeit kalt und leer, der Betrieb ruht, zumindest bis auf Weiteres. "Wegen Renovierung bleibt bis voraussichtlich Ende April geschlossen", teilt ein Zettel im Schaufenster der Bäckerei den Kunden mit. Ob Rupp’s Backstube im April tatsächlich wieder öffnet? Die treue Kundschaft würde es sich bestimmt wünschen.

Allein, der wirtschaftliche Hintergrund scheint alles andere als positiv. Bereits im Herbst 2017 hatte man einen Insolvenzantrag gestellt (am 1.11. wurde das Verfahren eröffnet), das Amtsgericht Mosbach bestellte Marcus Winkler von der bundesweit tätigen Kanzlei BBL Bernsau Brockdorff zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Der bekundete zwar anfangs: "Ich bin zuversichtlich, dass eine nachhaltige Sanierung und Fortführung der Bäckerei zu erreichen ist". Zumal seine Einschätzung, dass die Produkte "einen sehr guten Ruf genießen" durchaus stimmig war. Während der Geschäftsbetrieb weiterlief, wollte der Insolvenzverwalter einen passenden Investor für die Bäckerei in finanziellen Schwierigkeiten finden.

Fündig geworden ist man dabei offensichtlich (noch) nicht. Ende Januar hat eine Gläubigerversammlung stattgefunden, seit Mitte Februar sind Backstube und Geschäftsräume in der Aglasterhausener Hauptstraße verlassen, einen Teil der Filialen hatte man offenbar bereits zuvor geschlossen. Auf Nachfrage aus aktuellem Anlass gibt man sich bei der Kommunikationsagentur, welche die Kanzlei BBL medial begleitet, nicht allzu kommunikativ.

"Insolvenzverwalter Winkler steht in Verhandlungen mit einem potenziellen Interessenten, der das Geschäft möglicherweise übernehmen und als Bäckerei fortführen möchte", heißt es. Diese Verhandlungen seien jedoch vertraulich und noch nicht abgeschlossen. Nähere Auskünfte will man demnach nicht geben. Die Schließung von Filialen bestätigt man immerhin, dies sei "bereits während des vorläufigen Insolvenzverfahrens" geschehen. In Epfenbach werde eine ehemalige Mitarbeiterin von Rupp’s Backstube einen Verkaufsshop mit Backwaren betreiben, so Kommunikationsberaterin Dr. Constanze Baumgart. Die weiteren Mitarbeiter - ursprünglich waren es 45 - sind freigestellt, noch bezahlt.

Auf Nachfragen dazu, warum es nun doch zur Schließung gekommen ist und wie es mit der Backstube weitergehen könnte, will man seitens der Insolvenzverwaltung nicht näher eingehen, lediglich die Umbauarbeiten bestätigt man, erklärt aber nicht, wer sie verantwortet oder welchem Zweck sie dienen. "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir Ihnen hierzu leider nichts mitteilen. Der Insolvenzverwalter kann laufende Sanierungsmaßnahmen nicht kommentieren. Das gilt auch für die Verhandlungen mit einem Interessenten." Spekulationen und Gerüchte, die nach bzw. aufgrund der Schließung durch die Gemeinde gehen, entkräftet man damit wohl kaum.

Überrascht von der Einstellung des Betriebs wurde derweil die örtliche Grundschule. In der gibt es seit vielen Jahren einen kleinen Verkaufsstand der Bäckerei - der am ersten Schultag nach den Ferien allerdings unbesetzt blieb. Und wohl auch nicht mehr besetzt wird. In Kenntnis gesetzt hatte die Verantwortlichen in der Schule darüber offenbar niemand; am ersten Schultag ohne Backwaren wurde eilig eine Extra-Verpflegung für die Schulkinder ohne Pausenbrot von Zuhause organisiert. Die Eltern wurden dann umgehend informiert, dass ab sofort das (zweite) Frühstück wieder selbst geschmiert oder gerichtet werden muss.

Wie es mit der von Uwe Reiss betriebenen Backstube selbst tatsächlich weitergeht, werden die nächsten Wochen zeigen. Laut Auskunft vom Amtsgericht in Mosbach wird der Betrieb offiziell noch bis 1. März vom Insolvenzverwalter fortgeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt würden auch die Gehälter bezahlt. Und dann? Die Kundschaft würde ein Comeback der beliebten, rege frequentierten Bäckerei sicher begrüßen - allzu realistisch erscheint es derzeit allerdings (leider) nicht.