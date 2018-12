Von Heiko Schattauer

Mosbach-Neckarelz. Acht Jahre hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert. Seit Montag ist das Mosbacher Entsorgungsunternehmen "Inast" auf dem rund 27 Hektar großen Areal am Hardberg in Neckarelz, das einst die Neckartalkaserne beheimatete, zu Hause. Die Konversion der ehemals militärisch genutzten Liegenschaft, die Inast 2015 erworben hatte, ist damit endgültig abgeschlossen. Der Bundesverband Rettungshunde (BRH) ist bereits seit geraumer Zeit auf dem weitläufigen Gelände aktiv, hat dort mit dem Trainingscenter Retten und Helfen (TCRH) ein außergewöhnliches Schulungsareal für Katastrophenschutz- und Rettungsorganisationen geschaffen. Am vergangenen Wochenende siedelte nun auch der eigentliche Hauptnutzer auf das Gelände um, Inast zog vom seitherigen Standort in der Industriestraße in Neckarelz den Berg hoch.

"Ich bin froh, dass wir jetzt endlich hier oben sind", gesteht Gerd Schaller, Inast-Geschäftsführer, der nun - wie seine Verwaltungsmitarbeiter - in einem der ehemaligen Truppenunterkunftsgebäude sein Büro eingerichtet hat. Hinter ihm und seinem Team liegen etliche Monate Vorbereitungs- und Übergangsphase, in denen man die Umsiedlung des rund 200 Mitarbeiter zählenden Unternehmens ausgearbeitet hat. Seit vergangenen Samstag ist nun die Schranke zum (ehemaligen) Betriebsgelände in der Industriestraße unten, sämtliche Anlieferungen werden auf dem Gelände am Hardberg abgewickelt. Vor Ort wird schon an der Einfahrt (das ist immer noch die, zu der einst Militärfahrzeuge ein uns -ausfuhren) klar getrennt. Privatleute dürfen noch vor den Schranken links abbiegen und Richtung großzügig angelegter Kleinteileanlieferung rollen. Firmenkunden werden ihr Material innerhalb des einstigen Militärgeländes los, talwärts Richtung Luttenbach und Neckarzimmern finden sich sauber aneinandergereihte Bereich für alle möglichen Wert- und Reststoffe.

"Wir haben hier ganz andere Möglichkeiten, die Abläufe sind endlich reibungslos machbar", zeigen sich Gerd und Sohn Rouven Schaller (ebenfalls in der Unternehmensführung in Verantwortung) höchst zufrieden mit dem neuen Handlungsraum auf dem Hardberg. "Wir hatten ja zuletzt am alten Standort Riesen-Platzprobleme", skizziert Gerd Schaller, "die eigentlich kaum noch handelbar waren." In der Tat musste dort auf einer vergleichsweise kleinen Flächen (1,5 Hektar) Privatanlieferer, Firmenkunden und die firmeneigenen Laster aneinander vorbei "wurschdeln". Was zwangsläufig nicht immer ohne Reibereien abging.

Auf dem ehemaligen Kasernenareal hat man nicht nur der Kleinteileanlieferung von Otto-Normal-Verbraucher einen eigenen Bereich geschaffen. Sondern das ganze Anlieferungs-, Verarbeitungs- und Abtransportgeschäft auf mehr als fünf Hektar verteilt. "Das ist natürlich eine Riesenerleichterung", sagt Rouven Schaller: "Sowohl für die Kunden als auch für unsere Mitarbeiter." Überhaupt Mitarbeiter: "Es ist wirklich bemerkenswert, wie unser ganzes Team diesen Umzug mitgemeistert hat", lobt Rouven Schaller. Rund 110 der gut 200 Inast-Mitarbeiter sind nun am Hauptstandort am Hardberg zugange, die Außenstandorte Eberbach, Michelstadt, Lauda, Königshofen und Obrigheim (zumindest vorerst) bleiben erhalten.

Bei aller Freude über das neue Firmenzuhause und die neuen Möglichkeiten schwingt vor allem bei Gerd Schaller mit dem Umzug auch "ein ganzes Stück Wehmut" mit. Seit 1984 war das Unternehmen (1973 gegründet) in der Industriestraße ansässig, hat sich von dort aus stetig weiterentwickelt. Was mit dem nun verwaisten alten Firmengelände geschehen soll, ist noch weitgehend offen. "Wir sind in Gesprächen mit Kaufinteressenten", sagt Gerd Schaller, ohne mehr dazu verraten zu wollen. Im Laufe des Jahres 2019 soll die alten Liegenschaft einen neuen Besitzer gefunden haben.

Und am neuen Zuhause gibt es natürlich auch noch Arbeit. So sei die Stadt 2019 zunächst mit den Planungen für Sanierung/Ausbau der Zufahrt von Osten (Bergfeld/Hardhof) am Zug, die Kosten für diese Maßnahme trage dann Inast. "Das Lkw-Aufkommen ist geringer als noch zu Bundeswehr-Zeiten", versichert Gerd Schaller in Bezug auf die (neue) Belastung durch den Anlieferverkehr. Jeweils die Hälfte der Laster fahre das neue Firmengelände von Richtung Osten an, die andere Hälfte aus Richtung Neckarzimmern. Auch hinter dem Zaun entwickelt sich das Gelände weiter: So wird aktuell ein Regenrückhaltebecken angelegt, das später für Übungszwecke von Rettungstauchern genutzt werden soll.