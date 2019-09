Zum Fototermin vor dem Mosbacher Gerichtsgebäude erschien Eyüp Erisir in Arbeitskleidung. Wenn nicht noch ein kleines Wunder geschieht, wird er die nicht mehr lange brauchen: Ihm drohen elf Monate Haft und damit (nicht nur) der Verlust seines Arbeitsplatzes. Foto: Jörn Ludwig

Von Jörn Ludwig

Mosbach. Leid tut es Eyüp Erisir nicht, dass er einem ehemaligen Arbeitskollegen "eine gebatscht" hat, wie er es ausdrückt. Das Mosbacher Amtsgericht formulierte es anders: "gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter Nötigung in Tatmehrheit mit Sachbeschädigung" - und verurteilte ihn zu elf Monaten Haft auf Bewährung, 1000 Euro Geldbuße (die später in 100 Stunden gemeinnützige Arbeit umgewandelt wurde) und der Zahlung von 180 Euro Schmerzensgeld.

Aber nicht nur bei der Beurteilung des tätlichen Übergriffs sind Gericht und Verurteilter unterschiedlicher Auffassung, sondern auch was die Erfüllung seiner Bewährungsauflagen betrifft. Und weil er gegen die verstoßen haben soll, muss der 45-jährige Mosbacher jetzt ins Gefängnis - wenn nicht sehr bald noch ein kleines Wunder geschieht.

Auslöser des Angriffs waren nach Erisirs Darstellung wiederholte Beleidigungen wegen seiner türkischen Herkunft und seiner Religion. Auch stellt "Jupp", wie ihn seine Freunde nennen, den gewalttätigen Übergriff ganz anders dar als sein ehemaliger Kollege. Aber das spielt für die Situation, in der er jetzt ist, keine Rolle mehr. Das Urteil ist längst rechtskräftig, die Aussetzung der Strafe auf Bewährung widerrufen und der Haftantritt für den 23. September terminiert.

Als Begründung für den Bewährungswiderruf führt das Gericht an, dass der 45-Jährige das Schmerzensgeld nicht bezahlt, seinen Wohnsitzwechsel nicht mitgeteilt habe und zu einem Anhörungstermin nicht erschienen sei. All das bestreitet Eyüp Erisir nachdrücklich. Ein Mitarbeiter des Amtsgerichts habe Dokumente nicht weitergeleitet, klagt er an.

Demselben Justizbeamten habe er telefonisch mitgeteilt, dass er sich wegen einer Autobahnsperrung zum Anhörungstermin verspäten werde. "Als ich dann angekommen bin, meinte der Beamte, ich solle meine Gründe schriftlich einreichen und bekomme dann einen neuen Termin. Das habe ich getan - danach aber in dieser Sache nie mehr etwas gehört", beteuert er.

Und sein Bewährungshelfer? "Ich habe keinen. Niemand hat mir gesagt, wer für mich zuständig ist", lautet die verblüffende Antwort.

Der Beschluss des Amtsgerichts mit dem Widerruf der Bewährung wurde nach Erisirs Schilderung nicht ihm persönlich, sondern einer Nachbarin zugestellt, die ihm das Schreiben erst Tage später gegeben habe. Daraufhin habe er erneut schriftlich seine Einwände vorgebracht. Die reichten dem Gericht aber nicht aus, das seine Beschwerde gegen den Beschluss als unbegründet verwarf.

Den Vorwurf, der Beschluss sei bei der Nachbarin abgegeben worden, wies eine Gerichtssprecherin auf Anfrage der RNZ zurück: "Uns liegt eine Postzustellungsurkunde vor, die eine Zustellung in Herrn Erisirs Briefkasten belegt." Das Verfahren sei ordnungsgemäß abgelaufen, außerdem seien dem Widerruf der Bewährung "etliche Warnungen" vorausgegangen. Was Erisir bestreitet.

Rechtsanwalt Sven-André Pfisterer, der den 45-Jährigen vertritt, versucht nun, das scheinbar Unmögliche doch noch möglich zu machen: "die Uhr zurückzudrehen" und eine Aufhebung der Rechtskraft des Beschlusses zu erwirken, um die Argumente, die gegen eine Haft sprechen, erneut vorzubringen.

Schließlich hatte die zuständige Richterin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass "eine andere Beurteilung der Sachlage in Betracht" käme, "sofern sich der Verurteilte nunmehr bemühen würde. Er müsste von sich aus aktiv mitarbeiten, indem er zumindest Teilzahlungen auf Schadenswiedergutmachung leistet, die Arbeitsauflage umgehend erfüllt und wieder für das Gericht postalisch erreichbar ist."

All diese Voraussetzungen sind geschaffen: Das Schmerzensgeld ist bezahlt, über 40 der 100 Arbeitsstunden sind abgeleistet, und postalisch erreichbar ist Eyüp Erisir ebenfalls. Neben einer Wohnung hat er einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei einem großen Handwerksbetrieb in Heidelberg, in dem der Stuckateurmeister als Arbeitsgruppenleiter für zwölf Mitarbeiter verantwortlich ist.

Das einzige Versäumnis, das Erisir einräumt, ist die Zahlung des Schmerzensgeldes, die er mit 15-tägiger Verspätung geleistet habe. In allen anderen Punkten habe er sich nichts vorzuwerfen: "Ich bin doch nicht so dumm und setze leichtfertig meine Freiheit und meine gesamte Existenz aufs Spiel!", ereifert er sich.

Die Zeit wird knapp, und für "Jupp" wird es auch in seinem persönlichen Umfeld so langsam eng: Im Angesicht der drohenden Haft hat sein Vermieter ihn aufgefordert, die Wohnung zu räumen; sein Arbeitgeber will ebenfalls wissen, woran er ist - ob man mit dem Mitarbeiter auch über den 23. September hinaus planen kann. Die Entscheidung darüber liegt nun beim Gericht.