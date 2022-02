Nur herein: Ohne aufwendige Zugangskontrollen können die Kunden nach Aufhebung der 3G-Regelung in den Läden in der Mosbacher Innenstadt (wie hier bei Mode Spitzer) stöbern und einkaufen. Foto: Schattauer

Mosbach. (schat) Kollektives Aufatmen im Einzelhandel: Seit gestern ist Einkaufen wieder ein ganzes Stück weit "normaler" möglich, die Landesregierung hat die zuvor geltende 3G-Regelung aufgehoben. Der eine sieht "ein Ende der Diskriminierung" (IHK-Präsident Manfred Schnabel), andere (wie Mosbachs IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand) sprechen mit Blick auf die Aufhebung der Zugangsbeschränkungen ganz nüchtern von einer "folgerichtigen Entscheidung".

Die direkt Betroffenen sind einfach nur erleichtert: "Wir sind auf jeden Fall froh", erklärt Kathleen Spitzer vom gleichnamigen Modehaus in der Mosbacher Fußgängerzone beim kurzen Gespräch mit der RNZ am Mittwochmorgen. Die Hinweisbeschilderung zu den Zugangsregelungen hat sie da schon entfernt – und entsorgt. "Das hab’ ich als Erstes gemacht heut’ früh", lässt uns Spitzer wissen. Die Aufhebung der Zugangsbeschränkung bringe eine deutliche Arbeitserleichterung mit sich und ermögliche den Kunden wieder ein angenehmeres, einfacheres Einkaufen. Auch wenn die in Mosbach praktizierte Bändchenlösung (der geforderte Nachweis genesen, geimpft oder getestet musste dann nur einmal erbracht werden) ganz gut funktioniert habe. Die Kunden seien schon ein Stück weit genervt gewesen vom Aufwand – oder eben gar nicht mehr gekommen. Die Frequenz sei in den vergangenen Wochen jedenfalls keineswegs so gewesen "wie sie sein sollte", verdeutlicht Kathleen Spitzer. Mit der Aufhebung der 3G-Regelung verbindet sie die Hoffnung auf bessere Zeiten und eine bessere Frequenz.

"Möge die Einsicht lange anhalten", hofft derweil der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende Holger Schwing vor dem Hintergrund der aktuellen Vorgaben-Änderung. Erleichtert ist er vor allem auch deshalb, da die Selektion, die der Einzelhandel habe vornehmen müssen, überhaupt nicht zu ihm passe: "Bei uns war und ist jeder willkommen", stellt Schwing klar. Zumal die Corona-Schutzmaßnahmen in den Geschäften ohnehin zu jeder Zeit völlig ausreichend seien, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern.

So sieht es auch Andreas Hildenbrand: "Das Infektionsrisiko im Einzelhandel ist gering, das bestätigt auch das RKI. Deshalb sind Zugangsbeschränkungen aus unserer Sicht nicht verhältnismäßig – unabhängig vom Sortiment. Dem Virus ist es ganz egal, ob ich Schuhe beim Schuhhändler oder Schokolade im Supermarkt kaufe", spielt Hildenbrand auf die (bis Mittwoch) unterschiedlichen Vorgaben im Einzelhandel an. Die Aufhebung der 3G-Zugangsbeschränkung für den gesamten Bereich sei demnach nur folgerichtig gewesen – schon im Sinne der Gleichbehandlung aller Einzelhandelskonzepte.

Von einem "überfälligen Schritt" spricht IHK-Präsident Manfred Schnabel, der Gesetzgeber habe zu keinem Zeitpunkt begründen können, "warum bei täglich bundesweit 40 Mio. Kundenkontakten im Lebensmittelbereich keine Zugangsbeschränkungen erforderlich sind, während die zehn Mio. Kundenkontakte im restlichen Einzelhandel problematisch sein sollen". Auch die Veranstaltungsbranche erhalte nun "mehr Luft" durch höhere Obergrenzen, wenngleich die Einschränkungen hier immer noch enorm seien, so Schnabel weiter.

Durchaus Bemerkenswertes hatte sich übrigens vor der Aufhebung der 3G-Regelung im Hintergrund getan. So hatten sich die Verantwortlichen der vier großen deutschen Lebensmittelkonzerne (Aldi, Lidl, Edeka, Kaufland) gemeinsam für den gesamten Einzelhandel eingesetzt. Und der Forderung nach Gleichbehandlung bzw. Aufhebung der Zugangsbeschränkungen in einem Schreiben an verschiedene Bundesminister Nachdruck verliehen. "Das fand ich stark", anerkennt Holger Schwing den solidarischen Einsatz der Lebensmittel-Riesen, der vielleicht auch einen Beitrag zum Umdenken geleistet hat.