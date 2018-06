Hüffenhardt. (nak) Im Dunkeln muss in Hüffenhardt niemand stehen. 379 Straßenlaternen erhellen in der Gemeinde die Nacht. Nur 30 dieser Lampen sind bereits auf LED-Technik umgerüstet. Da die älteren Leuchtmittel sehr energieintensiv und seit 2015 europaweit nicht mehr am Markt erhältlich sind, haben sich Ortschafts- und Gemeinderat mit der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung auseinandergesetzt.

In der Folge beschloss das Gremium in der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstagabend mit zwölf Ja-Stimmen und einer Enthaltung die energetische Sanierung.

Im Haushalt für das laufende Jahr sind 120.000 Euro hierfür eingestellt worden. Zudem wurden Fördermittel von rund 50.000 Euro bewilligt. Diese müssen bis Ende des Jahres abgerechnet werden.

Eine Ausschreibung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung wurde schon vorgenommen: Ziel ist es, möglichst viele Quecksilberhochdruckleuchten auszutauschen. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Semmelweisstraße/Jakob-Bleyer-Straße, soll mit der Verlegung einer Gasleitung in der Semmelweisstraße erfolgen. Im übrigen Gemeindegebiet sollen 96 Quecksilberdampfleuchten umgerüstet werden, elf davon in Kälbertshausen.

Zudem sollen 30 Natriumdampfhochdruckleuchten in Kälbertshausen und 45 Natriumdampfhochdruckleuchten in Hüffenhardt neue LED-Leuchtmittel erhalten. Außerdem hat sich das Gremium dafür ausgesprochen, im nächsten Haushaltsjahr die verbleibenden Leuchten umzurüsten.

Ebenfalls beschlossen wurde die Vergabe der Reinigungsarbeiten in der Grundschule. In den kommenden drei Jahren reinigt die Firma rp Gebäudereinigung die Schule an Unterrichtstagen, übernimmt die jährliche Grundreinigung sowie zwei Mal pro Jahr die Glasreinigung. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 73.772 Euro.

Informiert wurden die Gemeinderäte noch über die überörtliche Prüfung der in Haßmersheim geführten Gemeindekasse Hüffenhardt. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Rahmen der allgemeinen Finanzprüfung der Gemeinde Haßmersheim die Gemeindekasse für Hüffenhardt mitgeprüft. Dabei sei festzuhalten, dass die wesentlichen Aufgaben im Zuge der Erledigung der Kassengeschäfte tadellos ausgeführt wurden, so Bürgermeister Walter Neff. Sein Dank ging hierfür an die Mitarbeiter der Kämmerei der Gemeinde Haßmersheim.