Bis jetzt herrschte nicht gerade eitel Sonnenschein in der Frage über den Ortsvorsteher in Kälbertshausen. Nun hat sich der Ortschaftsrat doch geeinigt und nimmt die vom Landratsamt beanstandete Wiederholungswahl zurück. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Kälbertshausen. Die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg sind eigentlich schon wieder Geschichte. In Kälbertshausen mutiert die Wahl allerdings zur unendlichen Geschichte - die jetzt ein (vorläufiges) Ende gefunden hat. Neben der Konstituierung stand als erste Amtshandlung im neuen Ortschaftsrat von Kälbertshausen im Juli der Vorschlag für einen Ortsvorsteher an. Und darüber konnte sich das sechsköpfige Gremium nicht einigen.

Zum Prozedere: Die Ortsvorsteher werden im Ortschaftsrat nicht gewählt, sondern es wird ein Wahlvorschlag an den Gemeinderat abgegeben. Über diesen Wahlvorschlag muss der Ortschaftsrat zuvor abstimmen. Zwei Bewerber standen zur Wahl, Erhard Geörg - der die meisten Wählerstimmen hatte - und Armin Hagendorn. Nachdem in Wahl und Stichwahl jeweils drei Stimmen auf jeden der beiden Bewerber entfielen, kam es zum Losentscheid. Das Los fiel auf den Bewerber Geörg. Danach meldete sich ein Mitglied des Ortschaftsrats und wies darauf hin, dass in der Verpflichtung der neu- bzw. wiedergewählten Ortschaftsräte Erhard Geörg selbst nicht verpflichtet worden war, die Wahl sei somit ungültig und müsse wiederholt werden. Die Verpflichtung wurde nachgeholt und es wurde erneut gewählt, da niemand diese (wie sich herausstellen sollte: falsche) Folgerung infrage stellte. Bei der zweiten Wahl kam es erneut sowohl bei der Wahl als auch bei der Stichwahl zu einem Patt. Erneut wurde gelost, diesmal fiel das Los auf den Bewerber Armin Hagendorn.

Das Landratsamt wurde um eine Stellungnahme gebeten, da die Verwaltung der Meinung war, die Verpflichtung der Räte habe lediglich deklaratorische Wirkung und die erste Wahl sei gültig gewesen. Diese Auffassung vertritt auch das Landratsamt. Im September sollte deshalb der Ortschaftsrat die zweite, wie sich herausgestellt hat ungültige Wahl zurücknehmen. Doch der Punkt wurde auf Antrag von Armin Hagendorn von der Tagesordnung genommen.

"Ich wollte einfach sicher sein, dass die Verfügung des Landratsamts rechtskräftig ist", erklärt Armin Hagendorn warum er den Antrag gestellt hatte. Denn die einmonatige Einspruchsfrist sei zum Zeitpunkt der Ortschaftsratssitzung noch nicht abgelaufen gewesen. "Ein Sachverhalt, den übrigens auch Ortsvorsteher Geörg in der Sitzung am Dienstag so aufgegriffen hat", so Hagendorn.

Somit konnte der Gemeinderat im September wieder keinen neuen Ortsvorsteher wählen. Am Dienstagabend fand dann wieder eine Ortschaftsratssitzung statt. Auf der Tagesordnung stand wieder die Aufhebung der vom Landratsamt beanstandeten Beschlussfassung. Dieses Mal stimmten 3:2 Räte für den Antrag. Erhard Geörg und Hans-Martin Luckhaupt werden dem Gemeinderat zur Wahl als Ortsvorsteher und Stellvertreter vorgeschlagen.

Erhard Geörg hofft nun, dass Normalität einkehrt. "Man muss sich doch zusammen einsetzen, um das Leben im Dorf zu verbessern", ist er überzeugt. Man habe schon einiges erreicht, Dorfplatz oder die Wiederansiedlung des Kindergartens etwa. Aber es stünden auch noch einige Projekte an: Die vollständige Erschließung des Baugebiets Hälde, die Sanierung des Rathauses. "Ich habe aber die Hoffnung, dass wir zusammen zum Wohle der Ortschaft arbeiten, dass wir vielleicht auch neue Ideen haben", sagt Geörg. Er betont aber auch: "Viele Bürger waren empört", darüber, wie das beim Vorschlag für den Ortsvorsteher abgelaufen ist. Auch für die Bürger wäre es deshalb wichtig, dass "Normalität einkehrt", meint Geörg.

Armin Hagendorn sagt ebenfalls: "Mir geht es um das Wohl der Bürger von Kälbertshausen." Mit der Person Erhard Geörg habe seine Gegenkandidatur nichts zu tun. "Ich habe Ideen für Kälbertshausen, die möchte ich auch umsetzen." Falls Geörg nicht vom Gemeinderat gewählt werde, stünde er weiterhin als Kandidat für den Posten des Ortsvorstehers bereit. Doch ganz gleich wie die Wahl ausgeht: "Ich bin sicher, dass die Sacharbeit im Vordergrund steht." Für ihn persönlich sei es sehr wichtig, dass die Bevölkerung wieder zusammenwachse, es zum Beispiel wieder ein Dorffest gibt. "Da werde ich auch die Initiative ergreifen", verspricht Hagendorn.

In der nächsten Sitzung des Hüffenhardter Gemeinderats am 17. 10. wird übrigens noch nicht über den Wahlvorschlag aus Kälbertshausen abgestimmt. Wegen der Fristen muss das in die Novembersitzung gelegt werden. Dann könnte das finale Kapitel der unendlichen Geschichte geschrieben werden ...