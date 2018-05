Von Reinhart Lochmann

Hüffenhardt. Das Dorf Hüffenhardt im Kraichgau war über Jahrhunderte hinweg Heimat für Menschen jüdischen Glaubens. Die Familien Strauß, Grombacher, Metzger, Eisemann, Kander und Hofmann lebten hier und waren mit ihren Traditionen und Eigenarten Teil des dörflichen Lebens. Heute erinnert vor Ort nichts mehr daran.

Der Autor widmet sich in einer ausführlichen und kompetenten Untersuchung deren Geschichte. Durch seine intensiven Nachforschungen konnte er längst verloren geglaubtes Wissen über die historischen Lebenszusammenhänge und menschlichen Schicksale rekonstruieren. Dies belegt er durch die Darstellung vielfältigen Bild- und Quellenmaterials, das somit die ambivalente Welt seines Dorfes und seiner jüdischen Bewohner von der Frühen Neuzeit bis zur NS-Diktatur zeigt.

Beispielhaft werden die wichtigsten Zeitabschnitte durch ausführliche biographische Skizzen von Sabbatai Zwi, Abraham Metzger, Süssmann Grombacher und Rudolf Kander dargestellt.

Besonders ist zu erwähnen, dass Thomas Siegmann nicht nur die jeweiligen Zeitumstände, die allgemeinen und besonderen Lebensbedingungen einer kleinen Landgemeinde in übersichtlichen Zusammenfassungen erläutert, sondern darüber hinaus auch zahlreiche Personen der genannten Familien mit Namen und biografischen Daten und Begräbnisorten nennt. Diese können Interessierte zu weiteren Nachforschungen in der Region und zur Ergänzung eigener Erkenntnisse anregen.

In der umfangreichen Beschreibung und wertschätzenden Würdigung der Lebensleistung der jüdischen Menschen in ihrem anfangs kleinen dörflichen Bereich und später auch an anderen Orten und im Ausland wird das Bestreben des in Hüffenhardt aufgewachsenen Autors deutlich, eine lebendige Erinnerungskultur zu unterstützen, deren Ziel es ist, Würde und Menschlichkeit wiederherzustellen und zu bewahren.

Info: Thomas Siegmann: ... er heftete seine Seele an den lebendigen Gott. Spuren und Zeugnisse jüdischen Lebens in der Landgemeinde Hüffenhardt zwischen Odenwald, Kraichgau und Neckartal, 396 S. Hardcover mit zahlreichen Abbildungen, ISBN 978-3746024202, 39 Euro.