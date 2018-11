Hochhausen. (bx) Die seit mehreren Jahren bei großer Resonanz abgehaltene ökumenische Hubertusmesse beging man dieser Tage in der heimeligen Notburgakirche in Hochhausen. Dabei zeigten die Bläser der Jagdhornbläsergruppe "Kleiner Odenwald" um ihren Leiter Dietmar Hellmann ihr herausragendes Können im Umgang mit ihren Parforcehörnern, als sie die Messe mit den feierlichen Klängen "Bläser zum Einzug" eröffneten.

Bei seiner Begrüßung erinnerte Diakon Markus Vogl an den Namenstag des Heiligen Hubertus, der nach einem langen Irrweg letztlich Gottes Auftrag annahm, das Leben und die Natur zu schützen, zu hegen und zu bewahren. Die fest in der kirchlichen Liturgie verankerte Begrüßung Gottes "Kyrie eleison" (Herr, erbarme dich) der Bläser leitete über zum Psalm 23 "Der Herr ist mein Hirte", den Pfarrer Christian Ihrig im Wechsel mit den Besuchern vortrug.

Das folgende Stück der Jagdhornbläser "Gloria" würdigte mit seinem voll tönenden Klang ein weiteres Attribut Gottes, nämlich die Herrlichkeit, was sowohl durch die gewaltige Melodie, als auch durch den würdevollen Vortrag bestens zur Geltung kam.

Nachdem Diakon Vogl in einem Gebet um Ehrfurcht vor der Schöpfung bei der Gestaltung der Natur gebeten hatte, stimmte die Kirchengemeinde, unterstützt von den Bläsern, zu "Nun danket all und bringet Ehr" an, ehe Vogl mit einer Schriftlesung zur Predigt von Pfarrer Ihrig überleitete. Dieser verknüpfte die Lebensgeschichte des Christenverfolgers Saulus mit dem Leben des Heiligen Hubertus, indem er Parallelen in deren Bewältigung des Alltags fand, wobei er beide als "rücksichtslose, zerstörerische Jäger" charakterisierte, die erst durch die Begegnung mit Gott geläutert wurden.

Von dieser Grundidee ausgehend, zog er einen Bogen zu den Aktionen von Menschen in der heutigen Zeit, die auch rücksichtslos durch ihre Jagd in Firmen, Institutionen, Politik und auf anderen Gebieten sowohl Natur und Umwelt als auch ihre Mitmenschen jagen und zerstören. Hier betete er darum, dass das negative Tun durch die Begegnung mit Gott zum Guten gewandelt werde, wie es bei ihren historischen Vorbildern geschah.

Die Fürbitten und das Vaterunser wurden von einer Choralmelodie der Parforcehörner eingeleitet, bevor die "Glocken" demonstrierten, welch große Variationsbreite in Dynamik und Intonation mit den Instrumenten möglich ist, wenn Könner die Melodien gestalten.

Bevor die Gottesdienstbesucher sich zu einem Friedensgruß die Hände reichten, legte Diakon Vogl mit der Geschichte des Lahmen, des Blinden und des Tauben noch einmal dar, wie wichtig es sei, in einem stetigen Miteinander die eigenen Stärken in die Gemeinschaft einzubringen und damit die Schwächen gemeinsam zu kompensieren.

An das folgende Sanctus und die Hubertushymne schloss sich das Abschlussgebet an, bevor die Bläsergruppe und die Besucher gemeinsam mit "Großer Gott, wir loben dich" Gott ehrten. In seinen Abschlussworten dankte der Vorsitzende des Fördervereins der Notburgakirche, Günter Hofmann, Geistlichen wie Besuchern für ihre Mitarbeit an der Gestaltung der Messe.

Von einem lang anhaltenden Applaus wurde sein weiterer Dank an die Jagdhornbläser begleitet, womit die Zuhörer die hervorragende musikalische Unterstützung durch die Musiker zu würdigen wussten. Nach dem abschließenden "Hubertusmarsch" und dem Segen kamen die Gäste bei einem kleinen Imbiss und Umtrunk im Eingangsbereich der Kirche zusammen, den die Mitglieder des Fördervereins aufgebaut hatten und dessen Erlös den weiteren Restaurations- und Bauarbeiten zugute kommen soll.