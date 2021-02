Lohrtalschule Mosbach

> Adresse und Kontakt: Lohrtalschule Grund- und Werkrealschule Mosbach, Alte Schefflenzer Steige 3, 74821 Mosbach, Telefon: 06261/67330, E-Mail: info@lohrtalschule.de.

> Schülerzahl: 380 und zwei Kooperationsformen der Johannesbergschule.

> Lehrerzahl: 45 Lehrkräfte und schulisches Personal.

> Schulabschlüsse: Nach Klasse 9: Hauptschulabschluss; nach Klasse 10: mittlerer Bildungsabschluss.

> Anmeldung: Die Anmeldung für alle weiterführenden Schulen ist am 10./11. März. Es ist jederzeit möglich, sich nach telefonischer Vereinbarung, zu einem abweichenden Zeitpunkt anzumelden. Die Formulare erhalten Interessierte im Sekretariat oder über die Homepage. Gerne können in diesem Jahr auch persönliche Termine zum Kennenlernen der Schule ausgemacht werden. Ein virtueller Rundgang durch das Schulhaus ist in Kürze auf der Homepage verfügbar.