Von Heiko Schattauer

Mosbach. Das lief mal wie geplant. Noch einmal mit dem Besen drübergekehrt - und dann war am gestrigen Freitagnachmittag der Weg in der Eisenbahnstraße wieder frei. Noch vor dem Wochenende konnten die Fachkräfte von HLT-Bau ihr Werk beenden, am Straßenrand haben sie einen neuen Kanal hergestellt, der Fahrbahn zwischen Abzweig Anton-Gmeinder-Straße und Majolika-Center zudem eine neue Decke verpasst.

Die jetzt erledigte Maßnahme war bekanntlich nur der Abschluss der Komplettsanierung, die bereits im vergangenen Jahr angelaufen war. Rund 360.000 Euro hat man in Untergrund, Ver- und Entsorgung sowie die Oberfläche investiert. Der Abschnitt zwischen Kreuzung Gmeinder-Straße und Schlackenbrücke hatte bereits im Sommer 2017 einen neuen Fahrbahnbelag erhalten.

"Alles ist gelaufen wie geplant", konstatiert Christopher Lauber von HLT-Bau zum Abschluss der Maßnahme und lobt zugleich die Abstimmung mit den Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung. Dass man im Zeit- und Kostenplan geblieben ist, freut natürlich auch Nanke Grißtede. Der Abteilungsleiter Tiefbau bei der Stadt Mosbach ist allerdings schon wieder eine Baustelle weiter. Denn nach der Maßnahme in der Eisenbahnstraße ist vor der, genauer: bei der Maßnahme in der Herrenwiesenstraße. Die wird im Bereich vom Kreisel Hammerweg/Industriestraße bis zur Unterführung Richtung Elzstadion komplett neu gemacht, rund 807.000 Euro sind für die Sanierung veranschlagt.

Seit 26. März ist der Abschnitt daher voll gesperrt, was allerdings noch nicht bei allen Verkehrsteilnehmern angekommen zu sein scheint. In den letzten Tagen hätten schon noch etliche Autofahrer versucht, irgendwie im Slalom durch die Baustelle zu kommen, weiß Nanke Grißtede zu berichten. Inzwischen seien die Arbeiten am schwer in die Jahre gekommenen Fahrbahnbelag aber so weit fortgeschritten, das "auch physikalisch" kein Durchkommen mehr ist.

In "unterschiedlichen Tiefenlagen" (Grißtede) werde die Straße nun von der beauftragten Firma Gärtner Bau in den kommenden Wochen und Monaten grundlegend saniert, je nach Zustand sind an manchen Stellen mehr oder weniger tiefgründige Reparaturen am Auf- und Unterbau nötig.

Dass man auch in der Herrenwiesenstraße (wie an der Eisenbahnstraße) den Kosten- und Zeitplan einhält, ist für Nanke Grißtede essenziell. Denn daran anschließend soll der nächste Abschnitt auf der stark frequentierten innerstädtischen Verbindung erneuert werden. In den Sommerferien steht die Sanierung der Fahrbahn auf dem Teilstück zwischen dem Kreisel bei der Fa. Lumos und der Schlackenbrücke an.