Von Brunhild Wössner

Mosbach. Gemeinderatssitzung Mosbach, die Zweite: Nach dem Sportentwicklungsplan war der Haushaltsplan, oder besser: ein Zwischenbericht zum laufenden Haushalt der Stadt, ein bestimmendes Thema des jüngsten Austauschs. Der Haushalt des Jahres 2018 hat ein Volumen von rund 75 Millionen Euro. Die Planungen für das Haushaltsjahr 2018 waren dabei von einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt und einem Zahlungsmittelüberschuss von 2,9 Millionen Euro ausgegangen. Obwohl Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1,1 Millionen Euro zu verkraften waren, rückt dieses Ziel in greifbare Nähe. Denn für den Ergebnishaushalt stellt Simone Bansbach-Edelmann, Leiterin Finanzen und Immobilien bei der Stadt, fest: "Die schwarze Null wird erreicht."

Hintergrund Eigenbetrieb und Co.: Im Zuge des im April 2018 beschlossenen Ausgliederungs- und Übernahmevertrages ist der Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei aus dem Vermögen der Stadt Mosbach auf die neu gegründete Gesellschaft (GmbH & Co. KG) ausgegliedert worden. Die formale Aufhebung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs muss durch den Gemeinderat erfolgen. In [+] Lesen Sie mehr Eigenbetrieb und Co.: Im Zuge des im April 2018 beschlossenen Ausgliederungs- und Übernahmevertrages ist der Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei aus dem Vermögen der Stadt Mosbach auf die neu gegründete Gesellschaft (GmbH & Co. KG) ausgegliedert worden. Die formale Aufhebung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs muss durch den Gemeinderat erfolgen. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass auch die Aufhebung der Satzung über die Benutzung des Mosbacher Schlachthofs noch nicht erfolgt war, was gleich einstimmig miterledigt wurde. Die Annahme von Spenden erfolgte ebenfalls einstimmig. Weiter klagen? Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der Zensus von 2011, der erhebliche finanzielle Belastungen für die Stadt zur Folge hatte, verfassungsgemäß ist. Mosbach hatte mit 143 weiteren Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg die Zensusklage angestrengt. Seitens des Städtetages soll nun mit sechs Klägern im Land über das weitere Vorgehen in Sachen Zensusklage beraten werden. Oberbürgermeister Michael Jann empfahl dem Gemeinderat deshalb, die Klage jetzt noch nicht zurückzuziehen. Beifall für die Leiter: Mit zustimmenden Beifallsbekundungen nahmen die Gemeinderäte die Eilentscheidung einer Auftragsvergabe zur Kenntnis. Dabei geht es um die Beschaffung einer Automatikdrehleiter mit Gelenkteil und Rettungskorb für die Feuerwehr Mosbach. Es eilte, weil der Fahrgestellhersteller signalisiert hatte, dass aufgrund der Auftragslage 2018 nur noch wenige Fahrzeuge produziert werden können und der Gemeinderat erst am 24. 10. wieder tagt. Es geht um eine Bruttoangebotssumme von rund 660.000 Euro. Sie lag unter den kalkulierten Kostenberechnungen. Zukunft Pfalzgrafenstift: Insgesamt haben sich auf das Interessenbekundungsverfahren für die Nutzung des Pfalzgrafenstifts vier Interessenten gemeldet, die ihre Unterlagen nun noch überarbeiten müssen (wir berichteten). Zudem besteht weiterer Abstimmungsbedarf mit den Interessenten, um Umsetzbarkeit und städtebauliche Auswirkungen auszuloten. Die Interessenten sollen auch Referenzobjekte benennen, die dann von der Verwaltung und einem vom Gemeinderat bestimmten Auswahlgremium besichtigt werden. In einem zweiten Schritt stellen die Interessenten diesem Gremium ihre Vorschläge vor. Das Areal des Pfalzgrafenstifts stehe ab 2021 zur Verfügung, erläuterte OB Michael Jann, und weiter:"Möglich wäre natürlich auch ein Teilabriss des Gebäudes." Wichtig sei, was als finanzieller Gegenwert im Raum stehe. Alles in Ordnung? Am Ende beklagten Walter Posert (Freie Wähler) in einem konkreten Fall und Hartmut Landhäußer (SPD) im Allgemeinen, dass Grundstückseigentümer ihre Grundstücke nicht pflegen bzw. mähen würden. Jann stellte fest, dass die Möglichkeiten des Ordnungsamtes begrenzt seien und appellierte an die "Zivilcourage der Nachbarn", den Eigentümer auf seine Pflichten hinzuweisen.

[-] Weniger anzeigen

Nach dem jetzigen Stand schlagen ordentliche Erträge von knapp 64 Millionen Euro zu Buche, denen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen. Unter der Voraussetzung, dass die Gewerbesteuererträge nicht wesentlich zurückgehen, könnte am Ende des laufenden Jahres sogar ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von 3,3 Millionen Euro erreicht werden. Der Zahlungsmittelüberschuss würde damit von knapp drei auf über sechs Millionen Euro steigen. In diesem Fall müssten deutlich weniger Kredite aufgenommen werden.

Für das Erreichen dieser Zahlen ist die Ertragserhaltung der Gewerbesteuer mitentscheidend, angesetzt worden waren zehn Millionen Euro. Mit einem Plus von fast 2 Millionen Euro liegt die Gewerbesteuer derzeit rund ein Fünftel über dem Ansatz. Der Grund sind größere Nachzahlungen, so die Stadtkämmerin. Ob diese Momentaufnahme bis zum Jahresende Bestand hat, vermag Bansbach-Edelmann nicht zu sagen, es könne jederzeit in die eine oder die andere Richtung laufen.

Der Einkommensteueranteil und die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich liegen nach der Maisteuerschätzung sowie Nachzahlungen für 2017 etwa 300.000 Euro über den Planungen. Bei der Vergnügungssteuer wird mit einem Plus von rund 100.000 Euro gerechnet. Die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer liegen mit 100.000 Euro jedoch deutlich hinter dem Ansatz von 160.000 Euro zurück. Das liegt an einer so nicht erwarteten Verringerung der gemeldeten Nebenwohnsitze.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt belaufen sich derzeit nur auf rund 54 Prozent der Haushaltsansätze. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Aufwendungen üblicherweise vermehrt im Verlauf des zweiten Halbjahres Fahrt aufnehmen, insbesondere bei den Schulbetriebsmitteln, werden diese doch zumeist nach Schuljahresbeginn abgerufen.

Allerdings würden die Haushaltsansätze in einigen Bereichen mit einiger Gewissheit nicht erreicht, so Bansbach-Edelmann. Bei der Gebäudeunterhaltung zeichnen sich Minderaufwendungen von etwa 800.000 Euro ab und bei der Unterhaltung von Straßen, Brücken und Kanälen von etwa 500.000 Euro. Die Gründe, so die städtische Finanzexpertin, seien zum einen Personalengpässe im eigenen Hause, weshalb Vorhaben nicht so schnell abgearbeitet werden können wie vorgesehen. Die gute Konjunktur führe zudem dazu, dass externe Planer und Baufirmen Maßnahmen nur mit Verzögerung abwickeln können.

Minderaufwendungen werden auch bei der Gebäudebewirtschaftung von rund 100.000 Euro, EDV-Aufwendungen mit etwa 50.000 Euro und der Kindergartenförderung von gut 300.000 Euro erwartet. Bei den Personalaufwendungen kann der veranschlagte globale Minderaufwand von rund 150.000 Euro erwirtschaftet werden. Durch die Nachzahlung der Gewerbesteuerumlagen und das erhöhte Gewerbesteueraufkommen entstehen aber auch Mehraufwendungen von über 280.000 Euro. Auch die Kreisumlage erhöht sich, und zwar um über 40.000 Euro. Dagegen werden beim Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei etwa 64.000 Euro eingespart.

Von den zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln des Finanzhaushaltes von 15 Millionen Euro (einschließlich knapp vier Millionen Euro Ermächtigungsübertragungen) wurden im Berichtszeitraum nur knapp vier Millionen Euro in Anspruch genommen. Werden die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr berücksichtigt, wurde bisher nur etwas über ein Viertel der für 2018 bereit gestellten Mittel auch ausgegeben. Das bedeutet, dass wiederum beträchtliche Mittel ins Folgejahr zu übertragen sind.

So sind die für den Gebäudeerwerb im Bereich Asyl angesetzten Mittel nicht in Anspruch genommen worden, da die Stadt Mosbach ihre Aufnahmeverpflichtungen gegenüber dem Neckar-Odenwald-Kreis bereits übererfüllt hat und der Familiennachzug zudem nur schleppend verläuft.

Wegen des verzögerten Mittelabflusses bei den Investitionen, den Investitionszuschüssen an Dritte und der erwarteten Verbesserung im Ergebnishaushalt mussten bisher keine Darlehen aufgenommen werden. Nach derzeitigem Stand sei davon auszugehen, dass auf einen Teil der geplanten Kreditaufnahmen verzichtet werden könne.

Die Liquidität der Stadtkasse sei stets gewährleistet gewesen und sei auch bis Jahresende jederzeit gesichert, so Simone Bansbach-Edelmann im Gemeinderat. Zinserträge auf Guthaben könne man aufgrund der Niedrigzinsphase derzeit zwar kaum erzielen, allerdings mussten bisher aber auch noch keine Negativzinsen bezahlt werden.