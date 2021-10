Von Dorothea Damm

Haßmersheim. Ein letztes Mal tagte am Montagabend der Gemeinderat in Haßmersheim unter der Leitung des Bürgermeisterstellvertreters Christian Dorn. "Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster", betonte Dorn als Antwort auf die einzige Frage, die vonseiten der Bürger gestellt wurde. "Ich gehe davon aus, dass der Bürgerbus weiter fahren wird", nahm er vorweg.

Und so sahen es dann auch die Vertreter aller Fraktionen. Mit großem Unverständnis wurde die Entscheidung der Hüffenhardter Gemeinderäte aufgenommen, die gegen eine Aufwandsentschädigung für die Fahrer votiert hatten. Hier wolle man vielleicht an der falschen Stelle sparen. Bisher fahren die Fahrer des Bürgerbusses rein ehrenamtlich. Richtig viel Entschädigung werde es auch in Zukunft nicht geben. In Anlehnung an die Ehrenamtspauschale sollen die Fahrer künftig zwischen 50 Euro und 840 Euro abhängig von den wirklich geleisteten Stunden bekommen. Für den Höchstsatz müsste ein Fahrer mehr als 350 gefahrene Stunden nachweisen.

In den vergangenen Monaten war es immer schwieriger geworden, Fahrer zu bekommen, die bereit sind, sich für den Bürgerbus zu engagieren. "Dabei ist das Angebot gerade für ältere Menschen so wichtig", betonten einzelne Gemeinderäte und konnten nicht recht verstehen, warum die Kollegen in Hüffenhardt das nicht alle genauso sehen. Im Moment gibt es gerade mal vier aktive Bürgerbusfahrer. Ursprünglich hatte man einen Bedarf von 30 Bürgern gesehen, die sich hier engagieren. Im Moment fährt daher der Bus auch nicht an allen Wochentagen. Nur montags, mittwochs und freitags könne der Bus fahren, werden Interessenten an der Bushaltestelle informiert.

Für die Gemeinderäte in Haßmersheim stand auf jeden Fall fest, dass man sich hier weiter engagieren will und dass auch neue Fahrer gefunden werden müssen, um die Belastungen auf mehr Schultern zu verteilen. Einstimmig entschieden die Räte, dass Haßmersheim die Aufwandsentschädigung bezahlen werde.

Auf mehr Schultern wird künftig auch die Grundschulbetreuung an der Friedrich-Heuß-Schule verteilt sein. Hier soll zumindest der Stundenumfang der bisher dort schon tätigen Betreuer erweitert werden. "Insgesamt wird das Angebot sehr gut angenommen und so besteht eben auch immer mehr Personalbedarf." Allein in der ersten Klasse nutzen die Eltern von 24 Kindern das erweiterte Betreuungsangebot. Langfristig betrachtet, wird man hier auch bei den Räumlichkeiten umplanen müssen, aber da vonseiten der Landesregierung die flächendeckende offene Ganztagsschule geplant wird, werden sich hier in den kommenden Jahren neue Planungen und Herausforderungen ergeben.

In den Räumen aller Klassen – und nicht nur wie ursprünglich geplant in denen der Klassen eins bis sechs – werden künftig Sensoren eingesetzt, die nach einem Ampelsystem anzeigen, wann eine Lüftung der Räume erforderlich sein wird. Ursprünglich war von der Verwaltung ein Vorschlag erarbeitet worden, nach dem in den Klassen der jüngeren Schüler, die sich noch nicht impfen lassen können, ein Luftfilter eingesetzt wird, der gleichzeitig die Luft filtert und anzeigt, wann die Fenster zusätzlich geöffnet werden sollen. Die Geräte unterliegen jedoch einer eher intensiven Wartung und viele Gemeinderäte zweifelten den Nutzen der Geräte stark an, zumal gemäß der aktuellen Coronaverordnung für Schulen das regelmäßige Lüften dadurch nicht entfällt. Bei zwei Gegenstimmen entschied sich der Gemeinderat also dafür, statt der Filter auf die CO2-Sensoren in allen Räumen zu setzten.

Als es um einen Beschluss zur innerörtlichen Entlastungsstraße ging, betonten mehrere Gemeinderäte schließlich: "Das haben wir jetzt schon so oft diskutiert und da dürften die Argumente ausgetauscht sein." Und so wurde dieser Beschluss bei nur wenigen Gegenstimmen beziehungsweise Enthaltungen angenommen.