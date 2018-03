Haßmersheim. (jbl) Gauner, Gangster und Ganoven verwandeln die Neckargemeinde Haßmersheim während der närrischen Tage in ein Spionagenest. Höhepunkt des Treffens der zwielichtigen Gestalten war der große Umzug am heutigen Rosenmontag durch die Straßen. Auch das widrige Wetter mit Schneefall und Eisregen konnte die Narren nicht abschrecken. Mit strahlenden Gesichtern und sonnigen Gemütern hatten sich die unerschrockenen Besucher an den unterschiedlichen "Versorgungspunkten entlang der Zugstrecke zusammengefunden. "Wetter passt", ließ so manch Kostümierter verlauten, als dann - kurz bevor sich der Zug in Bewegung setzte - auch noch die Sonne zum Vorschein kam. Der Präsident vom Haßmersheimer Carneval Club, Marcus Carabetta, konnte zufrieden sein. Sein Stoßgebet um ein wenig Sonne war erhört worden.

Fastnachtsumzug in Haßmersheim 2018 - Die Fotogalerie





















Ausgelassene Stimmung begleitete den karnevalistischen Gangster-Tross. Das laute Schnalzen der Peitschen und Glockengeläut der I-Scheller kündigte die rund 30 Zugnummern mit zahlreichen Einheimischen und Gästen aus nah und fern an. Fröhlich tanzten sie zur Musik der sage und schreibe sieben Guggenmusikgruppen durch die Straßen. Sogar das "Kuhbergecho" aus der benachbarten Fastnachtshochburg Gundelsheim hatte zur diesjährigen Kampagne die Neckargemeinde dem Mainzer Carneval vorgezogen. Neu unter den Fußgruppen waren auch die "Huddlala" aus Kirchardt. Ziel des närrischen Lindwurms war die HCC-Kommandozentrale in der Festhalle. Hier feierten Ganoven, Gauner und Agenten bis spät in die Nacht. Haßmerse Helau!