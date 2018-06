Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Die Zeit drängt. Im August endet der zwischen der politischen und der kirchlichen Gemeinde geschlossene Vertrag, der den Betrieb dreier Kindergärten regelt. Aktuell ist die evangelische Kirchengemeinde für den Betrieb aller drei Tageseinrichtungen als Trägerin verantwortlich, in zwei Fällen ist sie auch (noch) Eigentümerin der Gebäude (Haßmersheim und Hochhausen; der Waldkindergarten-Bauwagen in Neckarmühlbach gehört der Kommune). Das heißt unter anderem: die Erzieherinnen sind bei der Kirchengemeinde angestellt. Die politische Gemeinde hingegen finanziert gut 70 Prozent dieser Betriebskosten, da die Kleinkindbetreuung zu ihren Pflichtaufgaben gehört.

Seit Jahren beschäftigt das Thema die Kommunalverwaltung und den Gemeinderat. Als über den Betriebskostenvertrag 2013 (noch unter Bürgermeister Marcus Dietrich) verhandelt wurde, kam ein Satz ins Protokoll, der nun seine ganze Tragweite entfaltet: "Mit Ende des Kindergartenjahres August 2018 geht die Trägerschaft auf die Kommune über." In den öffentlichen Sitzungen Ende 2017 und Anfang 2018 hatte der Gemeinderat kontrovers das Thema diskutiert. Zahlen wurden benannt, Vorschläge gemacht, Briefe und Mails hin und her geschrieben. Aber: Ein Ende der jahrelangen Diskussionen wünscht sich nicht nur CDU-Rätin Ursula Brosell, die damit auf einer Linie mit Bürgermeister Michael Salomo liegt sowie mit einigen ihrer Kollegen.

Die waren zu einer außerplanmäßigen Sitzung geladen worden, um einerseits eine Verlängerung des Betriebskostenvertrages bis 30. August 2019 zu beschließen und andererseits die Betriebsträgerschaft generell zu klären. Die Abstimmung über die beiden Beschlussvorlagen wurde gesplittet und hatte zum Ergebnis, dass die Vertragsverlängerung einstimmig beschlossen wurde, der Übergang der Trägerschaft an die Gemeinde 2019 jedoch zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung erzeugte. Skeptisch gab sich Achim Küller (SPD), der dafür plädierte, Verhandlungen mit der Kirchengemeinde aufzunehmen und dafür den Betriebskostenvertrag auf drei Jahre zu verlängern. Sein Änderungsantrag fand jedoch keine Mehrheit.

Bürgermeister Salomo hatte schon zuvor skizziert, was an Kommunikation gesprochener und geschriebener Art gelaufen war. "Jetzt aber müssen wir uns endlich fragen: Wie geht’s weiter?" Die Unklarheit hat in seinen Augen zu Unzufriedenheit und Unsicherheit bei den Beschäftigten geführt. Als möglicher Arbeitgeber ab August 2019 wolle man vor allem eines: verlässliche Arbeit und gute Qualität. Christian Dorn (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass das Personal derzeit nicht wisse, wohin die Reise gehe und forderte "mehr Sicherheit für die Erzieherinnen." Mit der Bewältigung der administrativen Aufgaben offenbar unzufrieden, will der Rathauschef diesen Teil der Arbeit "schlanker und schlagkräftiger" machen, indem er ihn selbst in die Hand nimmt. Das Verlängerungsjahr soll dazu genutzt werden, die erforderlichen Abwicklungsschritte zur Übernahme zu unternehmen.

Im gleichen Zuge könnte eine Übernahme des Haßmersheimer Gebäudes erfolgen, für das aktuell ein Wertgutachten erstellt wird und Mittel im Haushaltsjahr 2018 eingestellt sind. Solche auch für Hochhausen zu tun, dafür plädierte CDU-Rat Manfred Binkele.

Dass "in allen Nachbargemeinden" die kirchliche Betriebsträgerschaft gut funktioniere, führte Johannes Höfer (Freie Wähler) als Argument dafür ins Feld, sie weiterzuführen. "Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert", blickte er kritisch auf das Vorgehen von Verwaltung wie Gemeinderat und votierte später gegen den zweiten Teil der Beschlussvorlage. Höfers Worte, wonach die evangelische Kirchengemeinde aus der Kindergartenarbeit herausgedrängt werde, wollte Peter Klee (Bürgerliste) nicht unwidersprochen lassen. "Es sollen Kindergärten mit evangelischer Gesinnung bleiben, aber administrativ geführt von der Gemeinde."

Pfarrer Christian Ihrig, der die Sitzung mit einer Handvoll Erzieherinnen, Fördervereinsvertretern und Kirchengemeinderäten verfolgte, bedauert zwar, dass die Zeit der kirchlichen Betriebsträgerschaft zu Ende geht, blickt aber zugleich nach vorn - nicht ohne gewisse Erleichterung: "Jetzt wissen wir Bescheid." Nina Peters, Leiterin des Haßmersheimer Kindergartens, sieht die Entscheidung des Rats mit gemischten Gefühlen. Die Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und dem Verwaltungs- und Serviceamt (als operativem Organ) sei überwiegend gut gewesen. Das Gleiche wünscht sie sich von einem möglichen kommunalen Arbeitgeber, denn sie mache ihre Arbeit sehr gern. "Ich wäre froh, wenn ich in Haßmersheim bleiben könnte."