Von Alexander Rechner

Haßmersheim. Drei Beschlüsse fasste der Haßmersheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Montag im Sitzungssaal des Rathauses. Das Gremium hatte sich zunächst mit dem Forstbetriebsplan 2018 zu befassen.

Forstdirektor Dietmar Hellmann, Leiter des Fachdienstes Forst im Landratsamt, sowie der für den Gemeindewald zuständige Revierleiter Rolf Glaser stellten den Gemeinderäten die aktuellen Zahlen vor. In diesem Jahr ist ein Holzeinschlag von rund 1830 Festmetern vorgesehen. Der Forst soll dabei Geld in die Kasse der Schiffergemeinde spülen: Man rechnet mit einem finanziellen Überschuss von 6350 Euro. Worüber sich Bürgermeister Michael Salomo freute. "Wir gehen human mit unserem Wald um", zog er ein zufriedenes Fazit. Die Räte stimmten sodann dem von der Forstbetriebsleitung Schwarzach vorgelegten Betriebsplan für den Gemeindewald zu.

Eine weitere Entscheidung traf das Gremium: Die Ratsmitglieder votierten für die Anmietung eines Wohncontainers im Tannenweg in Haßmersheim. "Die Schiffergemeinde muss dafür künftig monatlich 2816 Euro Miete an den Landkreis zahlen", erklärte der Bürgermeister. Wobei das Wohnmodul ein Teil der Gemeinschaftsunterkunft des Kreises ist. Haßmersheim wird nun den Container zum 1. April übernehmen. Dieser Schritt war erforderlich, weil die Kommune schnell handlungsfähig sein musste, führte Salomo aus. Haßmersheim muss nämlich der Verpflichtung nachkommen, Asylbewerber und Flüchtlinge nach Beendigung des Asylverfahrens in die sogenannte Anschlussunterbringung zu übernehmen. Jedoch benötigt die Gemeinde die Wohnmodulanlage nicht nur für die Anschlussunterbringung, sondern auch für nachziehende Familienangehörige und Obdachlose, wie Salomo verdeutlichte. Der Bürgermeister sprach dabei von Wohnraum für rund 30 Menschen. In der Vergangenheit hatte die Gemeinde schon ihre Verpflichtungen erfüllt: Sie hat für die Anschlussunterbringung schon mehrere Immobilien erworben oder angemietet. Den Wohnraum in der Schiffergemeinde bewertete der Haßmersheimer Bürgermeister jedoch als "knapp".

Auf die anfallenden Kosten der Anmietung des Wohncontainers ging er ebenfalls ein. Die damit verbundenden Ausgaben der Gemeinde würden zum größten Teil vom Sozialleistungsträger übernommen. Zudem müssen laut Rathauschef geflüchtete Menschen mit eigenem Einkommen ihre Unterkunftskosten ganz oder teilweise selbst tragen. So folgte der Gemeinderat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung für die Anmietung einer Wohnmodulanlage.

Die Gemeinderäte verabschiedeten darüber hinaus, eine Einwohnerversammlung am Donnerstag, 19. April, in der Sport-und Festhalle in Haßmersheim anzuberaumen. In dieser Veranstaltung möchte man diverse Bürger auszeichnen. "Gleichzeitig wollen wir in diesem Rahmen über aktuelle Projekte in unserer Gemeinde informieren", führte Bürgermeister Michael Salomo ferner aus.