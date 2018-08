Reichlich ausgezeichnet kehrte Brennereibesitzer Armin Englert aus Gundelsheim vom Qualitätswettbewerb in Weinstadt-Endersbach zurück. Foto: Hermann Keil

Gundelsheim. (hke) Gleich mehrere Auszeichnungen an einem Tag hat der Landesverband der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg e.V. in Anerkennung besonderer Leistungen und im Rahmen des Qualitätswettbewerbs in Weinstadt-Endersbach dem Gundelsheimer Brennereibesitzer Armin Englert verliehen.

So erhielt Englert "Gold" für seine Erdbeer-, Rhabarber-, Himbeer- und Orangenliköre, auch für seinen Moonshine-Gin wurde der Gundelsheimer mit der Goldmedaille ausgezeichnet. "Silber" gab's zudem für folgende Liköre und Brände: Himbeergeist, Johannisbeergeist, Johannisbeerlikör, Sauerkirschlikör, Quittenbrand, Apfelbrand und Paul's Gin. Unter allen Prämierten erreichte Armin Englert den 2. Platz in der Kategorie Liköre.

Am Qualitätswettbewerb haben insgesamt 250 Brenner aus Nord-Württemberg teilgenommen. Die 36 geschulten Prüfer hatten in drei Tagen insgesamt über 2100 Proben zu verkosten und zu bewerten.

Die zahlreichen Auszeichnungen der Gundelsheimer Liköre und Spirituosen sprechen für die hohe Qualität der einheimischen Produkte. So steht Gundelsheim neben seinen Qualitätsweinen nun also auch im wahrsten Wortsinn für ausgezeichnete Liköre.