Gundelsheim. (pol) Das ging ja nochmal gut aus – und gab sicherlich eine leckere Belohnung: Vergleichsweise glimpflich endete die Suche nach einem vermissten Senior aus einem Gundelsheimer Pflegeheim am Freitag. Wie gegen 18 Uhr der Polizei gemeldet wurde, erschien ein 83-jähriger Bewohner des Hauses nicht wie gewöhnlich zum Essen. Auch nach einer intensiven Suche im Wohnheim blieb der Mann verschwunden. Die Polizei rückte folglich mit einer Streife an. Auch die Feuerwehr wurde mit acht Mann in den Einsatz einbezogen, um nach dem Mann zu suchen.

Doch noch bevor die Suche richtig startete, gab’s bereits Entwarnung. Eine zufällig im Pflegeheim anwesende Hundebesitzerin hatte Wind vom Sachverhalt bekommen – und kurzerhand zwei ihr bekannte Hundebesitzerinnen verständigt. Die drei Frauen nahmen mit ihren Vierbeinern die Fährte des 83-Jährigen auf. Und hatten schnellen Erfolg: Bereits gegen 18.45 Uhr machte die Spürnase eines Hundes den Vermissten am Ende eines steilen Abhangs, an der Zufahrt zum Steinbruch, aus. Der leicht verletzte Mann konnte rasch aus seiner misslichen Lage befreit und im Anschluss medizinisch versorgt werden.