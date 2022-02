Gundelsheim. (dpa/lsw) Auch wenn das im Neckar versunkene Luxusauto noch nicht gefunden wurde, ist der Fluss bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) wieder für die Schifffahrt freigegeben. Polizeiangaben zufolge kann eine Beeinträchtigung der Fahrrinne ausgeschlossen werden. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar hat darin kein Hindernis gefunden. Zehn Schiffe hatten bis Dienstagmorgen ihre Weiterfahrt unterbrechen und warten müssen.

Die Wasserschutzpolizei sucht indes weiter nach dem versunkenen Auto. Dessen 37 Jahre alter Fahrer hatte es am Sonntag nach einer Pinkelpause an einer Bootsrampe versehentlich in den Fluss manövriert. Er konnte sich befreien, doch das Auto ging unter und trieb laut Polizei wohl weiter.

Update: Dienstag, 15. Februar 2022, 11.55 Uhr

Auto rollt nach Pinkelpause in den Neckar

Gundelsheim. (cao/jubu) Eine kurze Pinkel-Pause endete plötzlich in einem Kampf ums Überleben, einer stundenlangen Suchaktion der Feuerwehr und einer Sperrung der Schifffahrt auf dem Neckar. Auf mindestens 100.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein 37-Jähriger am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr an der Gundelsheimer Bootsrampe auslöste.

Eigentlich wollte sich der Mann dort nur kurz erleichtern. Als er sich danach zurück in seinen Sportwagen setzte, vergaß er jedoch, wieder den Vorwärtsgang des PS-Boliden einzulegen. Beim Tritt aufs Gaspedal machte der neuwertige Audi RS 6 einen Satz nach hinten und landete im Neckar. Nur mit Mühe und Not schaffte es der Fahrer, sich durch das Schiebedach zu retten und ans Flussufer zu schwimmen.

"Nach unseren Erfahrungswerten sind die Türen bei einem im Wasser treibenden Wagen nicht mehr zu öffnen. Die Flucht nach oben hat ihn gerettet", betonte der Heilbronner Feuerwehr-Sprecher Jürgen Lobmüller im Gespräch mit der RNZ. Mit einem Schock und einer leichten Unterkühlung sei der Pechvogel glimpflich davongekommen. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst konnte der 37-Jährige nach Hause gehen.

Die gemeinsamen Bergungsmaßnahmen der Feuerwehr, der Wasserschutzpolizei sowie des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes zogen sich dagegen auch den kompletten Montag hin. Bis Redaktionsschluss konnte das Luxusauto nicht im Flussbett lokalisiert werden, obwohl mit Tauchern, mehreren Booten und auch per Echolot nach dem versunkenen Fahrzeug gesucht wurde. Kurz nach 17 Uhr brachen die Einsatzkräfte die Suche nach dem Audi vorerst ab.

Mit spezieller Technik wird das Auto gesucht und der Neckar "durchscannt". Foto: jubu

Mehrere Zeugen hatten das Unglück am Sonntagabend beobachtet. Nachdem der Sportwagen zunächst an der Wasseroberfläche getrieben war, ging er in Höhe des Gundelsheimer Ortsteils Böttingen schließlich vollständig unter. "Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen und habe nur noch gesehen, wie die Heckklappe aufging und das Auto komplett verschwand", berichtete Maik Rothhardt, der den Einsatzkräften am Montag die entsprechende Stelle im Fluss zeigte. Von dort aus erstreckt sich die Suche über mehrere Kilometer stromabwärts bis zur Schleuse Neckarzimmern. "Weiter kann das Auto nicht getrieben sein, spätestens dort wäre es aufgehalten worden", erläuterte Dr. Johanna Reek, Pressesprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes.

"Wir haben mehrere Autos im Neckar entdeckt", erklärte Gerd Winkler von der Heilbronner Wasserschutzpolizei dann am Montagnachmittag. Ein halbes Dutzend Schrottautos sollen es sein, die zum Teil für Tauchübungen am Neckargrund bei Böttingen außerhalb der Fahrrinne von Schiffen platziert wurden. Der versunkene Audi konnte jedoch nicht ausgemacht werden. Die Suchmaßnahmen sollen heute "und – falls erforderlich – auch am Mittwoch fortgesetzt werden", erklärte Reek.

Während der Suchaktion wurde der entsprechende Abschnitt des Neckars von Sonntagabend an komplett für den Schiffsverkehr gesperrt. "Das Risiko war einfach zu groß, dass das Autowrack in der Fahrrinne liegen geblieben ist", so Reek. Zwar habe sich das im Verlauf des Einsatzes am Montag nicht bestätigt. Aber auch die Nacht über durfte kein Kapitän den Streckenabschnitt passieren.

Bis Redaktionsschluss lagen insgesamt schon zehn Frachter (je drei bei Neckarzimmern und Guttenbach, vier bei Gundelsheim) auf Anker und warteten auf die Erlaubnis zur Weiterfahrt. "Am Dienstag werden wir den Schiffsverkehr ab 6 Uhr wieder freigeben", erklärte die Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes auf RNZ-Nachfrage. "Die Dunkelheit ist in der Schifffahrt immer mit einem Risiko verbunden, das wollen wir in diesem Fall nicht auf die Probe stellen", betonte Reek.

Welche Kosten die unglückliche Pinkel-Pause für den 37-Jährigen nun nach sich zieht, konnten am Montagabend weder Wasserschutzpolizei noch Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt konkretisieren. Allein der Totalschaden am neuwertigen Audi RS 6 wird mit mehr als 100.000 Euro beziffert. Dazu kommen dann noch eventuelle Forderungen nach Schadensersatz der Reedereien, deren Schiffe eine Zwangspause einlegen mussten. "Das muss im gegebenen Fall dann zivilrechtlich geklärt werden", hieß es von den Behörden.

Update: Montag, 14. Februar 2022, 18.02 Uhr

Gundelsheim. (pol/RNZ) Am Sonntagabend ist gegen 21.15 Uhr ein Auto in den Neckar gerollt. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 37-jährige Autofahrer des Audi RS 6 auf Höhe der Gemarkung Gundelsheim mit seinem Fahrzeug in den Flusslauf.

Bei der Slipanlage musste der Mann zuvor seine Blase entleeren. Als er weiterfahren wollte, kam er aufgrund eines Fahrfehlers in den Neckar. Dort trieb das Fahrzeug zunächst an der Wasseroberfläche, bis es dann auf Höhe der Gemarkung Böttingen vollständig im Neckar versank. Der 37-Jährige schafft es, sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug zu befreien und das Neckarufer zu erreichen. Der 37-Jährige erlitt einen Schock und war leicht unterkühlt.

Der Schaden am neuwertigen Auto dürfte bei rund 100.000 Euro liegen. Aufgrund der Sichtverhältnisse kann die Bergung des Fahrzeuges erst im Laufe des heutigen Tages erfolgen. Da das Fahrzeug in der Fahrrinne des Neckars vermutet wird, musste die Schifffahrtsstrecke gesperrt werden. Neben den polizeilichen Einsatzkräften war die Feuerwehr unter anderem mit einem Bergungsboot und einer Drohne im Einsatz.

Die Suche läuft auf Hochtouren, doch bislang fischen die Rettungskräfte noch im Trüben. Hinzu kommt, dass die Taucher mehrere Autos im Wasser gefunden haben. Vieles seien Übungsautos. "Wir haben mehrere Autos im Neckar entdeckt", erklärt Gerd Winkler von der Heilbronner Wasserschutzpolizei. Ein halbes Dutzend Schrottautos sollen es sein, die zum Teil für Tauchübungen am Neckargrund bei Böttingen außerhalb der Fahrrinne von Schiffen platziert wurden. "Die Schwierigkeit besteht nun darin, den nagelneuen Audi zu finden", so Winkler weiter.