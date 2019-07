Gundelsheim. (rnz/pol) Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Montag gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße 2159 zwischen Gundelsheim und Obergriesheim gekommen. Dabei wurden die jeweils alleine in ihren Autos befindlichen Fahrer schwer verletzt und mussten in Kliniken eingeliefert werden.

Nach Polizeiangaben hat sich der Unfall wie folgt ereignet: Ein 48-Jähriger war mit seinem Audi auf der Kreisstraße von Obergriesheim in Richtung Gundelsheim unterwegs, während ihm ein 30-Jähriger mit seinem BMW entgegenkam. In einer leichten Kurve kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Während der BMW im Graben landete, überschlug sich der Audi mehrmals und kam auf der Straße zum Stehen.

Während an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, beträgt der Schaden an dem Audi etwa 30.000 Euro.

Neben der Feuerwehr, die u. a. den eingeklemmten BMW-Fahrer aus seinem Auto befreite, waren auch der Rettungsdienst und die Polizei am Unfallort im Einsatz.