Von Debora Gruhler

Gundelsheim. Auf geht’s in die nächste Runde - in der Deutschordensstadt Gundelsheim hat ein weiterer Bauabschnitt des Großprojektes Brückenanschluss an die B 27 begonnen. Während auf der Bundesstraße zwischen Heilbronn und Mosbach der Verkehr seit der Fertigstellung des Kreisverkehrs im Juni wieder reibungslos fließt, wird auf der östlichen Seite der Brücke unter anderem der Neubau des Kreisels auf der Heilbronner Straße in Angriff genommen. Wieder kommt es für einen längeren Zeitraum zu Straßensperrungen und Umleitungen - das Ende der Bauarbeiten und die Eröffnung der Brücke sind jedoch in Sicht.

Bereits seit Juni sind die Bauarbeiten im Bereich des Knotenpunktes Heilbronner Straße/Wörthstraße/Am Lohgraben in vollem Gange. Die Umleitung für den Straßenverkehr vom und ins Gewerbegebiet erfolgt innerörtlich über die Obergriesheimer Straße und die Deutschmeisterstraße. Dort ist auch ein Halteverbot erforderlich, um eine möglichst reibungslose Durchfahrt zu gewährleisten - zum Leidwesen einiger Anwohner, die ihr Fahrzeug weiter weg parken müssen. Der Kreisverkehrsplatz auf der Heilbronner Straße soll zukünftig das östliche Ende der Brücke über die Bahngleise mit der Heilbronner Straße verbinden und für einen flüssigen Verkehr zwischen Brücke, Heilbronner Straße sowie der Wörth- und Lerchenstraße sorgen.

Am 13. August, also vergangenen Montag - so informiert das Landratsamt Heilbronn, Bauträger des Projektes - hat nun auch die zweite Bauphase des Kreisverkehrs auf der Heilbronner Straße begonnen. In den nächsten Monaten bleibt der komplette Kreuzungsbereich zur Wörthstraße gesperrt. Die Umleitung vom und ins Gewerbegebiet erfolgt wie in den vergangenen Wochen, und die Zufahrt zum Lidl-Markt ist über eine provisorische Zufahrt (in der Straße "Am Lohrgraben") gegeben.

Zeitgleich zum Kreiselbau auf der rechten Seite der Bahngleise wird am westlichen Brückenende die Zufahrt zum St. Georgs-Weg (Friedhof) Richtung B 27 hergestellt. Für diesen Bauabschnitt muss die Zu- und Abfahrt auf den neuen Kreisel an der B 27 über die Eisenbahnstraße voll gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt hier über die nördlich gelegene Mühlstraße. Die Zufahrt vom Friedhof ist ab diesem Zeitpunkt nur noch von Gundelsheim über den Bahnübergang (Eisenbahnstraße) aus möglich.

Für Lkw ändert dieser Bauabschnitt zunächst nichts: Wie in den vergangenen Monaten können Lastwagen mit einer Höhe bis 3,70 Meter die Bahnunterführung in der Mühlstraße nutzen. Für Lkw mit einer Höhe über 3,70 Meter bleibt die großräumige Umleitung über Offenau, Duttenberg und Obergriesheim ausgeschildert.

Ab Ende September sollen dann beidseitig die Brückenanschlüsse, das heißt, die Auffahrten von beiden Kreisverkehren (auf B 27 und auf Heilbronner Straße) zur Brücke errichtet werden, sodass wohl zum Jahresende die ersten Autos über die Brücke rollen können. Damit geht dann eine lange Bauzeit allmählich zu Ende - das freut vor allem die Anwohner, die nunmehr seit über einem Jahr an und mit der Baustelle leben (müssen).

Der Entschluss zum Großprojekt, das aus zahlreichen Teilbaustellen besteht, wurde aufgrund der komplizierten Erreichbarkeit Gundelsheims von der B 27 aus gefasst - denn bisher erfolgte dieser durch zwei (höhenbegrenzte) einspurige Unterführungen sowie über einen beschrankten Bahnübergang, an dem es oft zu Rückstau kam. Mit der Brücke über die Bahnstrecke soll auch Lastkraftwagen die Zufahrt in die Deutschordensstadt erleichtert werden.

Bereits im Oktober 2016 wurde mit den ersten Vorbereitungen für den Brückenbau begonnen. Zunächst mussten an der Bahnstrecke die Oberleitungen abgesenkt und der Baugrund archäologisch untersucht werden. Dann wurde mit dem Bau der Brücke sowie des Kreisverkehrs auf der B 27 begonnen, für den zuvor ein Bypass gelegt wurde, um den Verkehr auf der wichtigen Verbindungsstraße aufrecht erhalten zu können. Nach Abschluss der jetzigen Bauarbeiten wird der alte Bahnübergang in der Eisenbahnstraße geschlossen.

Die Kosten für das Projekt (rund 9 Mio. Euro) teilen sich die Deutsche Bahn, der Bund und der Landkreis zu je einem Drittel. Die Bauleitung hat der Landkreis Heilbronn. Pressesprecher Manfred Körner bestätigte gegenüber der RNZ, man befinde sich "voll im Zeitplan", "die ganzen Baumaßnahmen werden bis Jahresende abgeschlossen sein".