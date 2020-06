Gundelsheim. (pol/mare) Seit dem 3. Juni wird der 65-jährige Roland B. aus Gundelsheim vermisst. Das teilt die Polizei mit.

Er wurde demnach zuletzt gegen 17.30 Uhr gesehen. Entgegen seiner Lebensgewohnheiten kam er an diesem Tag nicht nach Hause zurück. Der letzte bekannte Aufenthaltsort von ihm ist der Aquarin Gefako-Getränkehandel in der Tiefenbach Straße 3 in Gundelsheim. Von dortaus verliert sich jegliche Spur von ihm.

Der Gesuchte ist zu Fuß unterwegs und hat lediglich einen geringen Bargeldbetrag sowie seinen Haustürschlüssel dabei. Ein Mobiltelefon hat er nicht. Aufgrund der Gesamtumstände, auch im Hinblick der bestehenden Vorerkrankung, ist vermutlich davon auszugehen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet und nicht ohne fremde Hilfe zurecht kommt.

Er ist etwa 1,70 bis 1,75 groß und von hagerer Gestalt. Der Vermisste trug eine blaue Jeanshose,ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck und dunkelblaue Turnschuhe.

Zeugen melden sich unter Telefon 07132 9371-0.