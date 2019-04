So sieht die Grundschule Dallau aktuell aus. Wie der Abgleich mit dem neu geplanten Grundschulzentrum zeigt, stehen im Bereich Haupteingang/Pausenhof große Veränderungen an. Foto: Peter Lahr

Von Nadine Slaby

Dallau. Neues Lernen braucht neue Räume - unter diesem Slogan wurde in den vergangenen Monaten gemeinsam mit der Firma Lernlandschaft an einem neuen Konzept für die Elztalschule gefeilt. Nun liegt dieses wie auch die nötigen Umbaupläne vor, und die Gemeinde lud zur Informationsveranstaltung. "Ich freue mich sehr über die zahlreichen Besucher und das Interesse", meinte Bürgermeister Marco Eckl bei der Begrüßung. Das neue Elztaler Grundschulzentrum, mit dessen Fertigstellung die bisherigen Schulstandorte geschlossen werden, wird die Gemeinde 5,5 Millionen Euro kosten. Bisher sind 900.000 Euro Fördermittel vom Land hierfür zugesagt.

Konrektorin Jasmin Ehrfeld stellte das pädagogische Konzept vor, das sich an den Forderungen des Bildungsplans nach Lernen auf eigenen Wegen, Lernen voneinander und miteinander, Medienbildung sowie individuellerem Lernen orientiert. Daraus folgt ein veränderter Raumbedarf, dem mit dem Umbau Rechnung getragen werden soll. So wird es künftig zwei Kernlernbereiche geben: Einen für die Klassen eins und zwei und einen für die Klassen drei und vier. Hier sollen flexible Klassenräume entstehen. Den Schülern soll das gesamte Gebäude als "Lernwohnung" dienen, die auch gruppenübergreifendes Lernen ermöglicht.

Neben diesen Kernbereichen werden Räume für Beratung und Förderung benötigt, in denen beispielsweise die Schulsozialarbeit stattfindet. Des Weiteren sind Fachräume für Musik, Werken und Kunst, eine Medienwerkstatt sowie ein Experimentierraum und eine Mediathek geplant. Im Gemeinschaftsbereich sollen die Kinder die Möglichkeit erhalten, sich auf sogenannten Marktplätzen auszutauschen, allein oder in Gruppen zu lernen und das Gelernte zu präsentieren. Natürlich sind auch Verwaltungs- und Pädagogenbereich sowie eine Schulkindbetreuung vorgesehen. Die gesamte Schule soll barrierefrei sein.

Horst Keller und Uwe Krück vom mit dem Umbau beauftragten Architekturbüro Dorbath und Partner stellten im Anschluss die Pläne sowie die anstehenden Arbeiten am Schulhaus vor. Während der westliche Teil die neuen Anforderungen gut erfülle, seien im östlichen Raum größere Eingriffe notwendig. So wird beispielsweise der Turnhalleneingang verlegt oder der Hausmeisterbereich abgebrochen und durch einen neuen Anbau ersetzt. Durch die Offenheit müssen im Inneren schallabsorbierende Materialien verbaut werden.

Wie lange der Umbau dauern wird, war eine der Fragen, die die Eltern bewegte. "Wir hoffen, im Herbst beginnen zu können und rechnen mit zwei Jahren", so Keller. Allerdings "ohne Gewähr", meinte Bürgermeister Eckl mit Blick auf die derzeitige Auslastung im Baugewerbe. Auch den Schall aus den Fluren sah ein Lehrer kritisch und glaubt nicht daran, dass dieser komplett aufgefangen werden könne. Dass das bisherige Klassensystem samt der Stundenpläne erhalten bleibt, erläuterte Ehrfeld und beruhigte damit einige Mütter.

Das Konzept für die Übergangszeit, wenn die Dallauer Kinder in Neckarburken unterrichtet werden, erklärte Bauamtsleiter Christoph Tanecker. Im bestehenden Schulgebäude wird die Turnhalle in ein Lehrerzimmer, ein Zimmer für die Schulsozialarbeit sowie die Außenklasse umgewandelt. "Die Klassenzimmer sowie das Obergeschoss bleiben weitgehend unverändert", so Tannecker. Durch die Hinzugewinnung des evangelischen Gemeinderaums auf der gegenüberliegenden Straßenseite habe man einen weiteren Raum für Musik, Kunst, Sprachförderung und AGs gewonnen.

Wichtig für die Eltern war die Schulkindbetreuung und die Beförderung mit dem Bus. Hier soll es ebenfalls keine großen Änderungen geben. Allerdings fährt nachmittags um 16.30 Uhr kein Bus zurück nach Dallau. Noch wichtiger als die Zeiten war den Eltern aber die Bushaltestelle. Da der Bus während der Bauarbeiten nicht mehr die übliche Haltestelle an der Schule nutzen kann, sollten die Schüler an der Haltestelle bei der Bäckerei Englert einsteigen. Ein "No-Go" für viele Eltern aufgrund des dortigen Verkehrs. Auch weil es keine Busaufsicht geben wird. "So ist die Situation im Moment geplant", beruhigte Hauptamtsleiter Dominik Hornung und versprach wie auch der Bürgermeister, sich um alternative Möglichkeiten sowie die vorgebrachten Vorschläge zu kümmern.

Vereine aus Dallau und Neckarburken wollten noch wissen, wie es sich mit den Turnhallen verhält. Während in Dallau noch unklar ist, wie die Halle während der Umbauten genutzt werden kann, ist die Schulturnhalle in Neckarburken für die Vereine passé. Sie können ins Dorfgemeinschaftshaus ausweichen. Beim evangelischen Gemeinderaum gebe es keine Überschneidungen, meinte Bürgermeister Eckl und dankte dem Ortsvorsteher, "der die Dinge mit den Vereinen geregelt" habe.