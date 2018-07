Neckar-Odenwald. Wie im Flug - im wahrsten Wortsinn - ist sie vergangen, die Zeit. Und so können die Verantwortlichen und Mitglieder des Gleitschirmclubs Neckar-Odenwald auf 25 Jahre des Vereinsbestehens blicken, was sie regelmäßig aus luftiger Höhe tun. Diejenigen, die von Anfang an dabei waren (und sind) erinnern sich noch genau, wie sich zwölf Gründungsmitglieder zusammenfanden, um diesen Verein aus der Taufe zu heben - und damit das "Fliegen wie ein Vogel" in Mosbach und Umgebung möglich zu machen.

Anfangs wurden sie als "Spinner" bezeichnet - schließlich gibt es hier in der Region keine Berge - , müde belächelt. Aber das änderte sich bald, spätestens mit Zulassung des ersten Start- und Fluggeländes auf dem Schreckhof in Diedesheim. Drachen- und Gleitschirmflieger teilen sich seitdem diesen Hang- und Luftraum am Neckar.

Im Unterschied zu den Drachen, die damals schon in Mosbach bekannt waren und auf dem Bauch liegend geflogen werden, haben die Gleitschirme kein festes und bespanntes Gerüst. Sie bestehen lediglich aus einem speziellen Nylontuch, das sich durch anströmende Luft füllt und eine aerodynamische Form annimmt.

"Wie ein Flügel, an dem der Pilot in einem Gurtzeug sitzend an dünnen Leinen hängt", erklärt Peter Lindemeir, 2. Vorsitzender des Clubs. Gesteuert wird das Gerät über zwei Bremsleinen.

"Der Gleitschirm war damals in unserer Gegend noch relativ unbekannt", erinnert sich Lindemeir: "Lag die Gleitzahl - diese gibt an, wie weit der Gleitschirm aus 1000 m Höhe in ruhiger Luft gleiten kann - noch bei etwa 2,5 (also 2500 Meter weit), musste man schon von einem hohen Berg starten um etwas länger fliegen zu können. Die ersten Flüge vom Startplatz Schreckhof waren oft schon nach zwei bis drei Minuten vorbei!" Aber die Zeit ist nicht stehen geblieben und die Entwicklung brachte bis heute eine Gleitzahl von über 10 und eine deutlich verbesserte Sicherheit der Geräte.

Damit ist es nun möglich, selbst von niedrigen Startplätzen aus die Thermik zu erreichen und bis zur Wolkenbasis aufzusteigen und weite Strecken zu fliegen. Die Rekordstrecke, die ein Gleitschirmflieger vom Schreckhof aus geschafft hat, liegt laut Peter Lindemeir bei über 200 Kilometer.

Entwickelt hat sich auch der Verein selbst: Aus den anfangs zwölf Gründern wurden im Laufe der Zeit über 100 aktive Mitglieder, die an einem der inzwischen vier Startplätze (Neckargerach, Widdern und Heinsheim kamen dazu) ihrem Hobby bei passendem Wetter nachgehen.

"Der Sport ist für Jung und Alt geeignet sofern man über eine gewisse sportliche Kondition verfügt, die Ausbildung mit 40 Höhenflügen und entsprechender Theorie hinter sich gebracht und die Prüfung zum Pilotenschein bestanden hat", erläutert der 2. Club-Vorsitzende.

Den Beweis, dass man auch im höheren Alter noch hoch hinaus kommt, tritt regelmäßig das älteste Mitglied des Clubs an: Klaus Gugisch hat 1989 zusammen mit seiner Tochter die Gleitschirmflieger-Ausbildung absolviert und ist heute noch mit 77 Jahren einer der aktivsten Flieger im Verein.

Das 25-jährige Vereinsbestehen nutzt Peter Lindemeir, Danke zu sagen: "Unser Dank gilt allen, die das Fliegen mit Gleitschirmen bei uns in Mosbach möglich gemacht haben. Und ganz besonders Familie Keller aus Diedesheim, ohne die es für uns keinen Startplatz Schreckhof gegeben hätte."

Info: Weitere Infos zum Gleitschirmclub Neckar/Odenwald finden Interessierte im Internet unter https://www.para-now.de