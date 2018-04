Von Karl Wilhelm Beichert

Oberschefflenz. Keine platt gedrückten Nasen hoffnungsfroher Kinder mehr am Schaufenster voller Spielsachen, kein Schwätzchen mehr am Ladentresen mit der Betreiberin Margarete oder mit einem anderen Kunden, keine Möglichkeit mehr, Briefmarken zu kaufen oder ein Paket aufzugeben: Das kleine Kaufhaus des "großen Zilling" (so wurde er im Dorf genannt) in Oberschefflenz schließt Ende des Monats seine Pforten für immer. Es lohnt sich nicht mehr. Die großen Supermärkte haben zu viele Kunden abgezogen.

Dabei war es am Anfang eine gute Geschäftsidee und begann überaus erfolgreich. Im Jahr 1928 waren es Wilhelm und Lina Zilling, die Großeltern der letzten Inhaberin Margarete Kreutzer, geb. Zilling, die in der Hauptstraße dieses Geschäft eröffneten. Es gab dort außer Lebensmitteln Textilien aller Art, Stoffe, Kleider. Auch die ersten Jeans (Marke Sunshine Ranch, noch mit lokal angepasster Aussprache) wurden hier verkauft. Und zu Weihnachten eben Spielsachen. Zeitweise befand sich auch eine Zweigstelle der Bezirkssparkasse Mosbach in den Räumlichkeiten.

Als einer der ersten Autobesitzer im Dorf - er besaß einen DKW Saxomat, rot mit weißem Dach - war der Nachfolger des Gründers, Friedrich Zilling, im Schefflenztal unterwegs und verkaufte Stoffe. Auch für deren Verarbeitung war gesorgt: Wie der Heimatforscher Michael Böhm weiß, fuhr Zilling mit den Kunden nach Walldürn zu einer dortigen Schneiderei, wo Kleider und Anzüge angemessen und genäht wurden.

Angeprobt wurde wieder im Schefflenzer Geschäft. Wenn alles passte, ging das Kleidungsstück an den Kunden, wenn nicht, wanderte es zur Änderung nochmals nach Walldürn, alles mit dem Fahrzeug von Friedrich Zilling. Auch nach Heilbronn ging es, wo der Großhändler und Lieferant saß. Auf diese Weise kamen zum Beispiel viele Kleider und Anzüge an die Konfirmanden bzw. Erstkommunikanten.

Die Gründerin arbeitete bis 1972 im Laden mit. Schon zwei Jahre vorher hatte ihre Schwiegertochter Gertrud, geb. Martin, das Geschäft übernommen. Diese betrieb es bis zum Jahr 2000, in dem die letzte Inhaberin die Regie übernahm. Bei den Lebensmitteln war zunächst Kaisers-Kaffee-Geschäft der Lieferant, abgelöst von Vivo und Spar, bis diese Großhändler das Interesse an dem kleinen Geschäft verloren und die Lebensmittel-Handelsgesellschaft in Eibelstadt in die Bresche sprang. Seit 1996 gab es auch Backwaren in dem Kaufhaus (von der Bäckerei Troisler/Großeicholzheim). Am ersten Februar 1999 übernahm Margarete Zilling die Poststelle. Nach der Schließung wird es in Oberschefflenz keine Post mehr geben. Sie zieht in Räumlichkeiten in Mittelschefflenz.

In einer Zeit, in der die Verpackungsindustrie mit ihren ausufernden Plastikverpackungen immer mehr in die Kritik gerät, würde die Verkaufsmethode der ersten Jahrzehnte als vorbildlich betrachtet werden. Nudeln, Zucker, Reis usw. wurden offen in Schubladen gelagert und in Papiertüten abgewogen und verkauft. Hefe lag in großen Stücken da und wurde mit einem Perlonfaden in die gewünschten Portionen aufgeteilt. Der Kaffee wurde gleich gemahlen, ebenso die Mandeln. Die museumsreifen Maschinen dafür befinden sich noch heute im Fundus der Familie, ebenso die Rechenmaschine, mit der die meist kleinen Einkäufe addiert wurden.

Mit Wehmut blicken Margarete Kreutzer und ihr Ehemann Kurt auf die vergangenen Jahrzehnte zurück. Der Räumungsverkauf ist ein melancholisches Unternehmen. In Zukunft werden die Passanten in den beiden Schaufenstern keine Hemden und Bettüberzüge, keine Osterartikel, auf den Simsen keine Blumen mehr sehen. Der Strukturwandel hat ein weiteres Opfer gefordert.