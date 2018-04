Schefflenz. (brw) Auf den Abriss des ehemaligen Roedder-Altersheims und die Entwicklung des Areals zum Neubaugebiet war Bürgermeister Rainer Houck bereits in seiner Haushaltsrede eingegangen. Schließlich sollen sich die Gesamtkosten für das Projekt auf geschätzte 920.000 Euro belaufen (bei einer Förderung von knapp 200.000 Euro). Houck freut sich besonders, neue Wohnbauflächen im "überplanten Innenbereich" der Gemeinde anbieten zu können und somit für einen sparsamen Landschaftsverbrauch zu sorgen.

Die Grundzüge der Vorplanung stellten wiederum Marco Rieß und Oswald Gehringer vor. Die sich an die Präsentation anschließende lebhafte Diskussion im Gemeinderat brachte GR-Mitglied Hermann Rüger ins Rollen. Er zeigte sich über den Fortschritt der Planungen verwundert, da den Räten zuvor von Verwaltungsseite zugesichert worden sei, "ihre Vorschläge einbringen zu dürfen" - was der Bürgermeister auch bestätigte.

Die nun "öffentlich" und rege geführte Debatte beleuchtete Zugang und Zufahrt zu diesem Baugebiet, sei es zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto. Durch die besonderen topografischen Verhältnisse gebe es hier einige planerische Herausforderungen. Danach stand der Abstimmung über den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans "Schöndelrain" (so der Name des Baugebiets) nichts mehr im Weg. Die Billigung des Änderungsentwurfs und die Freigabe für das weitere Planverfahren wurden vertagt. Der Aufstellungsbeschluss wurde einstimmig angenommen, wie auch beim Nachbargebiet "Weingarten", das mit dem Schöndelrain sozusagen gemeinsam entwickelt wird. Das Verfahren geht nun seinen geordneten Gang.

Nächster Verfahrensschritt ist die Offenlegung, die voraussichtlich in der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt und dann öffentlich gemacht wird. Nach den Vorschlägen des Ingenieurbüros sollen am Ende 13 Grundstücke zur Einfamilien- und Doppelhausbebauung zwischen 560 und 930 Quadratmeter Grundstücksfläche entstehen.

Einstimmig angenommen wurde auch der Vorschlag, die Leichenhalle sowie die Feuerwehrhalle in Oberschefflenz mit neuen Stühlen auszustatten. Die Ölheizung in der Schefflenzhalle ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Dabei stimmte der Gemeinderat wiederum einstimmig für die Variante, die mit ca. 750.000 Euro zugleich die teuerste ist. Sie soll als Hackschnitzelheizung in Betrieb genommen und in Spitzenlast mit Flüssiggas betrieben werden. Dabei entsteht ein Wärmeverbund zwischen Schefflenzhalle, Schefflenztalschule und Kindergarten Sonnenschein.