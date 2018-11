Seit Montag wird die Gemeinschaftsunterkunft in Mittelschefflenz aufgelöst. Im Rahmen der Anschlussunterbringung leben derzeit 46 Flüchtlinge in verschiedenen Mietobjekten. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mittelschefflenz. "Ich bin froh, dass wir so viel umsetzen konnten." Klare Worte fand Bürgermeister Rainer Houck am Montagabend bei der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats auf die Frage eines Bürgers nach der Sanierung des Bachbetts der Schefflenz in Unterschefflenz. Damit war bereits die einzige Frage der Einwohnerfragerunde abgearbeitet, und die 13 Räte widmeten sich dem 13-Punkte-Programm, das überwiegend "technischer Natur" war.

Für den verstorbenen Gemeinderat Bernhard Beck rückte Torsten Reinhart nach und besetzte auch dessen Funktionen in drei Ausschüssen. Länger und kontrovers diskutiert wurde die Frage nach der Zukunft des "Schefflenzer Boten." Momentan sei eine Klage eines Unternehmens der Südwestpresse gegen die Stadt Crailsheim vor dem Bundesgerichtshof anhängig, in der es um die zulässigen Inhalte eines Amtsblatts gehe. Insbesondere Berichte über Vereinsfeste, Schüleraustausche oder kirchliche Nachrichten stünden dort auf dem Prüfstand.

Da das Urteil für den 20. Dezember erwartet werde, schlug Houck vor, ab Januar eine dreimonatige Übergangsregelung mit dem Verlag Nussbaum Medien abzuschließen. In dieser Zeit solle der Verlag als Herausgeber des wöchentlich erscheinenden Amtsblatts fungieren. Amtliche Bekanntmachungen würden weiterhin dort veröffentlicht. "Mut zum rechtlichen Risiko ist unnötig. Warum sollen wir uns juristisch angreifbar machen?", begründete der Bürgermeister die entsprechende Beschlussvorlage - die bei einer Gegenstimme angenommen wurde.

Einstimmigkeit herrschte bei allen weiteren Beschlüssen, die jeweils den Vorlagen der Verwaltung folgten.

"Eine Sanierung war wegen mangelnder Substanz nicht zielführend", erläuterte Houck den Hintergrund einer "privaten Ordnungsmaßnahme" im Bereich des Landessanierungsprogramms "Ortsmitte Mittelschefflenz". So wurde bereits ein ehemaliges Stallgebäude in der Wiesenstraße abgerissen. Nun soll das Wohnhaus folgen, um einem Neubau Platz zu machen. Für die Gemeinde entstehe dadurch eine Fördersumme von 9900 Euro.

Positiv beschieden die Räte auch eine Bauvoranfrage. Im Unterschefflenzer Wasemweg soll ein Altwohnhaus einem "Ersatzneubau mit Garage" weichen. Trotz dominanter Wirkung - geschuldet nicht zuletzt der Hanglage - wirke sich das geplante Haus nicht störend auf die Umgebung aus, befand der Rat. Grünes Licht gab es zudem für die Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle im Wachweg in Unterschefflenz. Die Räte stimmten dem Bauantrag zu - "sofern der geringe Abstand zur Straße (nur 50 cm) keine technischen Probleme bereitet".

Lediglich zur Kenntnis zu nehmen war die "Unterrichtung des Gemeinderats über den Abschluss der allgemeinen Finanzprüfung 2011 bis 2016 der Gemeinde Schefflenz mit Eigenbetrieb Wasserversorgung".

Die Jahresrechnung 2017 konnte mit einem Gesamthaushalt von rund 13 Mio. Euro aufwarten. Mehreinnahmen im Wald, ein Plus bei der Gewerbesteuer, eine erhöhte Gewerbesteuerumlage sowie höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (etwa für den Kindergarten, in dem mehr Kleinkinder betreut wurden) führten zu einer erfreulichen "Ergebnisverbesserung" von rund einer Million Euro; insgesamt konnten 1,4 Mio. Euro vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Ein neuer Kredit in Höhe von 676.000 Euro wurde aufgenommen. Damit betrage die Verschuldung im Kernhaushalt rund 2,4 Mio. Euro oder 613 Euro pro Einwohner.

Bei der Wasserversorgung 2017 schloss das Jahresergebnis mit der positiven Summe von 13.775 Euro - bei einer Bilanzsumme von rund 2,6 Mio. Euro.

"Die Gemeinschaftsunterkunft in Mittelschefflenz wurde aufgelöst und wird abgebaut", informierte der Bürgermeister über den Stand der Flüchtlingsunterbringung. Derzeit lebten 46 Menschen in der (dezentralen) Anschlussunterbringung. Im Argen liege weiterhin die soziale Betreuung durch Hauptamtliche.

Zum "Dauerbrenner LED" lautete die letzte Information: "Durchbrennen lassen." Auch wenn Houck es bedauerte, dass man nicht weiterhin einige Nachtstunden "ohne" verbringen könne. Eine Vorgabe der Förderung bestehe darauf. Immerhin könne man während der Nacht die Leistung auf 50 Prozent reduzieren.