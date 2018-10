Von Stephanie Kern

Schefflenz. Unmut äußerten einige Bürger aus Oberschefflenz zu Beginn der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend. Grund hierfür war die geplante Änderung des Bebauungsplans für das Baugebiet "Lerches". "Die Anwohner fürchten ein höheres Verkehrsaufkommen und eine Abwertung der Grundstücke", sagte Bürgermeister Rainer Houck auf RNZ-Nachfrage.

Hintergrund für die Bebauungsplanänderung ist die geplante Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohneinheiten im eigentlich nur für Einfamilienhäuser ausgelegten Baugebiet. "Mit den geplanten sieben Wohneinheiten wird die auf maximal zwei Wohneinheiten pro Haus beschränkte Anzahl überschritten. Die sonstigen Vorgaben des Bebauungsplans werden aber eingehalten", führte Bürgermeister Houck aus. Ziel der Bebauungsplanänderung sei eine "moderate Nachverdichtung durch die Schaffung von Miet- bzw. altersgerechtem Wohnraum", so Houck.

Bereits vor dem eigentlichen Tagesordnungspunkt hatten sich einige Anwohner zu Wort gemeldet: "Wir haben alle Einfamilienhäuser und wollen doch nicht so einen Riesenklotz vorgesetzt bekommen", sagte eine Anwohnerin. Auch das Verkehrsaufkommen werde durch das Sieben-Parteien-Haus steigen, ist sich die Frau sicher. Diese Sorgen teilt die Gemeindeverwaltung nicht. Das geplante Haus sei absolut verträglich und nicht zu groß. "Wir haben nicht den Eindruck, dass es für uns Verständnis gibt. Und wir kommen uns verschaukelt vor", sagte die Anwohnerin im Nachgang der Sitzung.

Der Gemeinderat stimmte der Änderung des Bebauungsplans schließlich zu. Der Plan befindet sich nun in der Offenlage, das heißt, es können Einwendungen erhoben werden. Am Mittwoch gab es zu diesem Thema noch einen Informationsabend für die Anwohner.

Ohne kontroverse Diskussion entschied sich der Gemeinderat für die Neuorganisation der Odenwald-Netzgesellschaft (ONG). Von 2011 bis 2016 hatte die ONG immer stark schwankende Ergebnisse. "Diese wurden in erster Linie durch Mengenschwankungen, Prognoseunsicherheiten und die Regulierungsbehörden beeinflusst", erläuterte Rainer Houck. Zusätzlich sei das zu geringe Eigenkapital der Gesellschaft problematisch. Seit März wurde deshalb an einer Lösung gefeilt und diese nun den Gemeinderäten in Schefflenz und Elztal präsentiert: Die Stadtwerke Mosbach steigen als Gesellschafter (neben Schefflenz und Elztal) in die ONG ein und werden gleichzeitig zum Pächter des Stromnetzes. "Die ONG bekommt somit eine stabile Pacht und kann so auch ihre Eigenkapitalquote von 40 Prozent schneller erfüllen", so Houck. Gleichzeitig nehme man die Schwankungen bei den Gemeinden raus, bei den Stadtwerken selbst wirkten sie sich ob der Größe des Netzes dann nicht mehr so aus wie noch vorher bei der "Alt-ONG".

Die Energieexperten der Kanzlei Becker, Büttner und Held haben in einer Stellungnahme keine grundlegenden Bedenken gegen das Modell geäußert, jedoch gebe es Optimierungsbedarf bei der vertraglichen Ausgestaltung. Noch offen seien die steuerlichen Auswirkungen der Neuorganisation der ONG. Der Wechsel vom Betreiber- zum Pachtmodell wurde vom Gemeinderat gebilligt - unter dem Vorbehalt, dass den Gemeinden durch den Modellwechsel keine steuerlichen Lasten auferlegt werden.

Schlechte Nachrichten hatte Martin Hochstein dabei. Der Leiter der Forstbetriebsleitung Adelsheim stellte den Forstlichen Natural- und Finanzplan für 2019 vor. Der trockene Sommer 2018 sei noch schlimmer gewesen als im Jahr 2003. Dementsprechend "schlimm" ist auch das Ergebnis, das im nächsten Jahr im Wald erwirtschaftet werden könne. "In normalen Jahren rechnet man etwa mit 160.000 Euro aus dem Wald. Im kommenden Jahr werden es 5996 Euro sein", so Rainer Houck. Der Wald sei ein wesentlicher Finanzierungsfaktor im Gemeindehaushalt, der jetzt ausfalle. "Und das nimmt man schon mit Beklemmung zur Kenntnis", sagte Houck.

Aktuell sieht es im Wald (zumindest finanziell) noch besser aus. Im Forsthaushalt 2018 besteht ein Überschuss von 81.000 Euro: erwirtschaftet wurden 147.000 Euro statt 66.000 Euro. Der trockene Sommer und der Borkenkäferbefall haben aber auch die Privatwaldbesitzer stark gefordert. Einige von ihnen haben der Gemeinde ihre Waldstücke zum Kauf angeboten, sechs sollen erworben werden. Die Gesamtfläche für den geplanten Erwerb beträgt 7080 Quadratmeter, der Kaufpreis 9120 Euro ohne Nebenkosten (komplett etwa 11.000 Euro). Im Haushalt waren für Walderwerb nur 5000 Euro vorgesehen, weshalb der Gemeinderat auch einer überplanmäßigen Ausgabe zustimmen musste.