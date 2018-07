Aufwändig saniert wurde das Rathaus in Dallau. Im vergangenen Jahr stellte die Erneuerung einen wesentlichen Kostenpunkt im Vermögenshaushalt dar. Rechnungsamtsleiter Klaus Humm stellte in der Gemeinderatssitzung die Jahresrechnung für 2016 vor. Foto: S. Kern

Dallau. (pm/stk) Zahlen, Zahlen, Zahlen: Bei der ersten Gemeinderatssitzung der Gemeinde Elztal nach der Sommerpause standen vor allem sie auf der Tagesordnung. Kämmerer Klaus Humm stellte die Jahresrechnung vor und gab auch einen Haushaltsüberblick für das Jahr 2017. Einen Überblick über den Planungsstand in Sachen Talweg in Dallau forderten interessierte Anwohner zu Beginn der Sitzung. Bürgermeister Marco Eckl sagte zu, dass das Ingenieurbüro Wald & Corbe hierzu in der nächsten Gemeinderatssitzung ausführlich informieren werde.

Den Abschluss der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 und den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für 2016 stellte dann Klaus Humm vor. Der Gesamthaushalt der Gemeinde hatte ein Volumen von 17,29 Millionen Euro, wovon 15,04 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 2,25 Mio. Euro auf den Vermögenshaushalt entfielen. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt belief sich auf 1,06 Mio. Euro. Das bedeutet eine Verbesserung um rund 517.000 Euro gegenüber dem Planansatz. Entgegen der geplanten Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3,36 Millionen Euro konnten dieser 893.000 Euro zugeführt werden. In der Rücklage stehen nun 14,97 Millionen Euro. Der Schuldenstand belief sich zum Jahresende 2016 auf 480.000 Euro. Investiert wurde im vergangenen Jahr in die Kläranlage Neckarburken und den Umbau des Rathauses in Dallau. Auch die Beseitigung der Hochwasserschäden war im Haushalt zu spüren.

Festgestellt wurde auch das Ergebnis der Abwasserbeseitigung und der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für 2016. Hier konnte ein Überschuss von 12.441 Euro erzielt werden. Marco Eckl und Klaus Humm gaben anschließend einen Zwischenbericht zum Haushalt 2017 ab. Das weitestgehend planmäßig verlaufende Haushaltsjahr ist nach der Umstellung auf das neue Rechnungswesen das erste "doppische" Haushaltsjahr. Mit Steuermehreinnahmen von rund 400.000 Euro werde gerechnet.

Die Kläranlage Auerbach soll stillgelegt und umgebaut werden. Dort wird eine Pumpstation errichtet. Zugestimmt wurde der Vergabe der Ingenieurbauwerke an die Firma Jörg Heizmann Bauunternehmung aus Osterburken zum Angebotspreis von 753.069 Euro. Die Firma wird nun die Erdarbeiten, den Rückbau, Arbeiten an Kanälen und Schächten und den Aufbau der Pumpstation übernehmen. Weiter ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung, den Auftrag für die technische Ausrüstung am Pumpwerk an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf ca. 170.000 Euro.

Den Zuschlag für Straßeninstandsetzungsarbeiten in der Gemeinde Elztal erhielt die Firma Possehl Spezialbau zum Angebotspreis von 71.548 Euro. Instand gesetzt werden sollen die Wörschelstraße (Neckarburken) und die Gemeindeverbindungsstraße Auerbach-Rittersbach. Diese sollen im DSK-Verfahren, das bedeutet "Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise", ausgebessert werden.

Am Ende der Sitzung teilte Marco Eckl noch mit, dass das Sommerferienprogramm in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg war: 164 Kinder nahmen an 26 Veranstaltungen teil. Sein Dank ging an alle Veranstalter und Beteiligten, die sich eingebracht haben.