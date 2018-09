Generationsübergreifend packte man an der Friedrich-Heuß-Schule in Haßmersheim an. Fotos: Noah Fath

Gemeinsam für die Gemeinschaft: Auch im Mosbacher Raum (so wie hier in Sulzbach) packten viele große und kleine freiwillige Helfer im Rahmen des Freiwilligentages der Metropolregion Rhein-Neckar bei Gemeinschaftsprojekten mit an. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr und Noah Fath

Neckarelz/Haßmersheim/Billigheim. Am Samstag hieß es wieder gemeinsam anpacken: Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar ("Wir schaffen was") regte zum Arbeitseinsatz für die Gemeinschaft an, auch in diesem Jahr mit vollem Erfolg. Mit über 7500 Helfern setzte man in der ganzen Region 372 Aktionen um. Auch in Neckarelz, Haßmersheim, Sulzbach und Katzental (wir berichteten bereits) legten sich viele Freiwillige für den guten Zweck ins Zeug.

Unter dem Motto "Komm, lass dich nieder!" wurden in Neckarelz Sitzbänke für den Außenbereich der Flüchtlingsunterkunft gefertigt. Beteiligt hatten sich 40 freiwillige Helfer des Arbeitskreises Asyl, Flüchtlinge, Helfer von der Johannes-Diakonie Mosbach und weitere Freiwillige. Alle Beteiligten arbeiteten Hand in Hand, um aus Altholz etwas Neues zu schaffen. Organisiert wurde das Ganze von der Stadt Mosbach in Kooperation mit dem Arbeitskreis Asyl, Annette Vogel-Hrustic und Peter Krieger waren hier federführend aktiv.

Das Ziel des Projektes war für Oberbürgermeister Michael Jann klar und durchaus vielschichtig: "Hand in Hand arbeiten, gemeinsam etwas in Bewegung setzen und den Helfern Einblick in das Leben der Geflüchteten zu geben." Auch die Begegnung zwischen Kulturen kam dabei nicht zu kurz: Aufgrund der vielen Freiwilligen mit und ohne Einschränkungen sowie unterschiedlicher Herkunft war die Aktion am Ende ein Beispiel für gelungene Integration und Inklusion. Im Nachgang sollen weitere Bänke auch in der Innenstadt aufgestellt werden. Zahlreiche Unternehmen aus der Region unterstützten das Projekt mit Material und Arbeitsgeräten, der Dank der Verantwortlichen und Organisatoren war und ist den für die Gemeinschaft engagierten Gewerbetreibenden sicher.

Andere Szenerie, gleicher Hintergrund: Auch in Haßmersheim war man am Samstag gemeinschaftlich beschäftigt - um an der Friedrich-Heuß-Schule einen Kräuter- und Naschgarten entstehen zu lassen: Mit rund 30 Helfern legte man Beete an, entfernte Gestrüpp und schreinerte Beeteinfassungen. Groß und Klein packten dabei mit an, jeder nahm sich seiner jeweiligen Aufgabe an. Organisiert wurde das Projekt hier von Stefanie Queck, Katharina Stock, Meike Brost und Daria Mayerhöffer, unterstützt und umgesetzt wurde es von Eltern der Schule.

Um das Arbeiten - vor allem für die jüngeren - spielerisch zu erleichtern, hatte Stefanie Queck eine To-do-Liste der anderen Art gefertigt: Immer wenn eine Aufgabe erledigt war, wurde sie nicht nur gestrichen, sondern ihr Zettel konnte direkt von der Liste abgerissen werden. Auch hier fanden sich etliche Spender und Unterstützer, die materiell oder finanziell einen wichtigen Beitrag zum Gemeinschaftsprojekt leisteten.

"Alles von Hand" lautete derweil das Motto bei der "TigeR-Bande" in Sulzbach. Dahinter versteckt sich kein Safari-Park. Nein, so lautet die Abkürzung für eine private Kleinkinderbetreuung: "Tagespflege in anderen geeigneten Räumen". Isabelle Schubert und Natalie Fritz betreuen seit November 2017 neun Kinder im Alter von bis zu drei Jahren in einem angemieteten Haus in der Nelkenstraße.

Am Samstag kümmerten sich rund 30 Helfer um die Außenanlage. Im Garten gibt es ein Schildkrötengehege und einen Rutschenturm. Nun malten die "Kleinen" Zaunlatten far᠆benfroh an. Die "Großen" legten einen großen Sandkasten neu an. Da der Garten nur mit Schubkarren angesteuert werden kann, war reichlich Handarbeit gefragt.

"Glücklicherweise macht das Wetter mit", freute sich Isabelle Schubert nicht nur über die guten Rahmenbedingungen für die zahlreichen helfenden Hände. Auch habe man im Vorfeld glücklicherweise Spenden für die Aktion erhalten.