Mit ihrem Vortrag über neue Wege in der Nahwärmeversorgung für Neunkirchen konnte Birgit Schwegle von der "Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe" (hier mit Bürgermeister Bernhard Knörzer) das Publikum in der "Zukunftswerkstatt" in ihren Bann ziehen. Foto: bx

Neunkirchen. (bx) Unter dem Stichwort "Zukunftswerkstatt" zog Bürgermeister Bernhard Knörzer dieser Tage in der Turnhalle Neunkirchen eine Art Zwischenbilanz, in der er die Dorfentwicklungs- und Investitionsmaßnahmen in der Gemeinde seit 2001 Revue passieren ließ. Dabei stellte er dar, welche Straßenbaumaßnahmen den Ort bereicherten, wie das Bürgerhaus geschaffen und das Rathaus saniert wurde und die Kindergärten und der Friedhof neu gestaltet werden konnten. Auch die Renaturierung des Schwarzbachs und die Schaffung von Hochwasserrückhaltebecken bezog er in seine Ausführungen ein, ehe er auf die Investitionsmaßnahmen näher einging.

Detailliert erörterte Knörzer die Zuführungen aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt und beleuchtete die Veräußerungserlöse, die Kredite und die Zuschusssituation, aus denen sich eine momentane Pro-Kopf-Verschuldung von 1021 Euro ergebe. Neben den dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen innerörtlicher Straßen, der Fortführung des Hochwasserschutzes und der Verbesserung der Abwassersituation stehe vor allem die Neugestaltung der Feldwege auf dem Plan.

Das hierzu erforderliche Konzept, so der Bürgermeister weiter, erfordere langfristig ein Finanzvolumen von mehr als fünf Millionen Euro in den nächsten zehn bis 20 Jahren. Diese enorme Summe könne nur dann gestemmt werden, wenn ein Flurneuordnungsverfahren eingeleitet werde, das dann wiederum entsprechend bezuschusst würde. Als Eigenanteil der Grundstückseigner sei eine Deckelung von maximal 300 Euro pro Hektar vorgesehen.

Nachdem einige Zuhörer das Zahlenwerk hinterfragt hatten, stellte Birgit Schwegle von der "Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe" eine Machbarkeitsstudie zu einer neuen Nahwärmekonzeption vor. Hierbei sei angedacht, unter dem Motto "Wärmewende vor Ort" einen Energieumstieg zu erneuerbaren Energien einzuleiten, der die Bürger der Gemeinde langfristig unabhängig von fossilen Energieträgern mache. Darüber hinaus ergäbe sich auch der Vorteil, dass die Wertschöpfung vor Ort bliebe. Als Lösungskonzept biete sich der Aufbau von kleineren Einheiten von Heizzentralen an, die an Wasserspeicher angeschlossen und von dort ausgehend die zu beheizenden Gebäude über Warmwasserleitungen versorgen würden. Diese Lösung sei mit niedrigem technischen Aufwand zu bewältigen, wie bereits in Dänemark existierende Konzepte bewiesen hätten. Dabei biete sich an, die Bürger in einer genossenschaftlichen Struktur zu beteiligen, so dass die Arbeiten auf mehreren Schultern verteilt würden. Schwegle stellte mögliche Ausbaustrategien für Neunkirchen vor, die vom Auditorium interessiert und positiv zur Kenntnis genommen wurden, wie die anschließenden zielgerichteten Fragen unter Beweis stellten. Bürgermeister Knörzer stellte daher in Aussicht, mit dem Gemeinderat einen entsprechenden Kooperationsvertrag zu befürworten, in dem das vorhandene Potenzial überprüft und umgesetzt wird.

In seinem anschließenden Bericht über die Entwicklung des Bürgermarktes stellte der Bürgermeister bedauernd fest, dass ein leichter Umsatzrückgang - minus fünf Prozent - zu verzeichnen sei. Wobei er einen der Gründe darin sah, dass vornehmlich in der jüngeren Generation für diese Einkaufsmöglichkeiten durchaus noch Entwicklungspotenzial vorhanden sei. Darüber hinaus würde eine Neuausrichtung des Warenangebots sicher die Verkaufssituation langfristig wieder attraktiver gestalten. Zufrieden konnte Knörzer dagegen berichten, dass ein neuer Zulieferer für Backwaren im Bürgermarkt gewonnen werden konnte, nachdem die Insolvenz des bisherigen Lieferanten einen kurzzeitigen Engpass ausgelöst hatte. Insgesamt könne das genossenschaftliche Konzept aber weiterhin als tragfähig bezeichnet werden.