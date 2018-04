Von Heiko Schattauer

Neckarelz. Den Traum vom Fliegen - in einem eher unscheinbaren Zweckbau in der Neckarelzer Industriestraße kann man ihn ein wenig realistischer werden lassen. Berufspilot Nico Reger, in Fahrenbach aufgewachsen und seit elf Jahren bei einer deutschen Airline fliegenderweise tätig, hat dort einen Flugsimulator eingerichtet, der weit und breit seinesgleichen sucht. "Airviator" heißt die Sonderanfertigung, deren Herzstück ein bis ins Detail originalgetreu nachgebautes Cockpit einer Boeing 737 ist. In dem kann jeder, der vom selbst Fliegen träumt, das Ruder übernehmen - und unter Anleitung von Profi und Co-Pilot Reger und unter Realbedingungen abheben, fliegen, landen.

Der Simulator ist erst seit wenigen Tagen in Betrieb, Carsten Fischer ist dennoch schon das zweite Mal hier. Start und Ziel ist für den Bachenauer heute Stuttgart, der Heimatflughafen von Nico Reger. Rund 6000 Stunden hat der 34-Jährige, der jetzt rechts neben Simulator-Pilot Platz genommen hat, schon mit der Boeing 737 geflogen. Für Fischer ist es erst die zweite Stunde, auch wenn man das dem flugbegeisterten Techniker überhaupt nicht anmerkt. Unaufgeregt und fast schon routiniert führt er die klar formulierten Anweisungen seines Co-Piloten in Fluguniform aus. Mit "seiner" Maschine ist er schon auf die Startbahn eingebogen, das Triebwerksgeräusch wird zunehmend lauter, gleich geht’s Richtung "take off"...

40 Minuten und eine aussichtsreiche Runde über die schwäbische Metropole später setzt Fischer die Boeing wieder sicher auf der Landebahn auf, statt Ferienflieger-Applaus gibt’s für Simulator-Pilot Fischer ein dickes Lob von Flugprofi Reger: "Super gemacht, guter Flug, sanfte Landung".

Für flugbegeisterte Menschen, die das Gefühl des selbst Fliegens unter Realbedingungen und ohne größeren Aufwand genießen möchten, hat Nico Reger den Airviator in Neckarelz installiert. Und für Menschen, die Fliegen irgendwie immer auch mit einem mulmigen Gefühl verbinden. "Das sind mehr, als man denkt", weiß Reger, der eine realistischere Einschätzung vermitteln will: "Wenn man weiß, wann und warum das Flugzeug welches Geräusch macht, hilft das oft schon immens." Auch der Blick ins Cockpit - seit den Anschlägen vom September 2001 ja nicht mehr möglich - und die dazugehörige Erläuterung, wo was und warum gesteuert und reguliert wird, verschaffe vielen Fluggästen ein gewisses Plus an Sicherheit. Auch als Teambuilding-Maßnahme eigne sich das Simulatortraining bestens, weiß Nico Reger.

Der Blick ins Cockpit übrigens war auch für Nico Reger selbst entscheidend. Als Kind war beim Flug in die Ferien der Weg in Richtung Pilotenkanzel stets elementar: "Für mich war ganz früh klar, dass ich selbst mal Pilot werden möchte". Nach dem Abi am Nicolaus-Kistner-Gymnasium hat er das schon im Grundschulalter gefasste Vorhaben umgesetzt, in Mannheim die entsprechende Ausbildung absolviert. Seit 2006 ist der 34-Jährige als Berufspilot (1. Offizier) über und manchmal auch in den Wolken unterwegs.

Und wenn er dann mal nicht selbst fliegt, fliegt er inzwischen von Neckarelz aus mit. Gemeinsam mit Pilotenkollegen hat er die Idee vom Airviator realisiert. Im rund 100.000 Euro teuren Fixed-Base-Simulator (das heißt, der Simulator bewegt sich nicht mit) finden neben dem jeweiligen Pilot und Co-Pilot Reger auch noch ein paar Fluggäste Platz, die stilecht auf Flugzeugsitzen mitreisen dürfen. "Auf Wunsch gibt es auch Stewardessen und eine Cabin Crew", so Reger. Vor jedem Flug Pflicht ist ein rund 30-minütiges Theorie-Briefing. "Ohne das darf keiner ans Steuerhorn", stellt Reger klar.

Das hat Carsten Fischer längst hinter sich, er ist sauber gestartet, souverän geflogen, sicher gelandet. Und sichtlich zufrieden mit dem Erlebnis. "Das war sicher nicht mein letzter Flug", weiß der Bachenauer schon jetzt. Früher oder später (wohl eher früher) wird er gemeinsam mit Nico Reger oder einem seiner Kollegen wieder im 737-Cockpit Platz nehmen. Und sich fertigmachen zum Abheben.