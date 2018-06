Nur noch tot konnte der 38-jährige Pilot aus dem völlig zerstörten Wrack der Jodel D´92 geborgen werden, mit der er am Mittwochabend unmittelbar nach dem Start am Flugplatz Mosbach-Lohrbach auf ein Feld gestürzt war. Foto: Stefan Weindl

Lohrbach. (schat) Es ist der zweite Absturz innerhalb kürzester Zeit - und auch diesmal hatte er tödliche Folgen. Nachdem bereits Ende Mai ein 73-jähriger Mosbacher bei Reichenbuch mit seinem Segelflugzeug tödlich verunglückt war, stürzte am Mittwochabend nun ein 38-Jähriger mit seinem einsitzigen Sportflugzeug unmittelbar nach dem Start am Flugplatz in Lohrbach ab. Die Maschine zerschellte 800 Meter von der Start- und Landebahn entfernt auf einem Feld neben der L 589 Richtung Weisbach, der Pilot verlor dabei sein Leben (wir berichteten bereits).

"Er starb vermutlich unmittelbar nach dem Absturz seiner Maschine", erklärt Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. "Obwohl zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei schnell am Absturzort waren, konnte dem Piloten nicht mehr geholfen werden", so Diemer noch am Mittwochabend.

Noch an der Absturzstelle nahmen Beamte der Kriminalpolizei Heilbronn und Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig ihre Ermittlungen in Bezug auf die Unglücksursache auf. Am Donnerstagmorgen wurde das Flugzeugwrack abtransportiert, es wird zur weiteren Untersuchung durch die Experten aus Braunschweig in einer nahegelegenen Halle zwischengelagert.

Mehr als Vermutungen gibt es zur möglichen Absturzursache bislang nicht. Beim verunglückten Sportflugzeug handelt es sich um eine 17 Jahre alte Jodel D´92 aus französischer Produktion - ein sehr kleines, mit lediglich 26 PS motorisiertes Modell. Die Untersuchungen der Bundesstelle sollen im Nachgang klären, warum dir Propellermaschine noch im Steigevorgang abgestürzt ist, ob ein technisches Problem oder menschliches Versagen ursächlich war.

Derlei Untersuchungen können erfahrungsgemäß mehrere Monate dauern, auch im Fall des Absturzes von Ende Mai laufen sie derzeit noch. Das 38-jährige Unfallopfer vom Unglück in Lohrbach soll laut Polizeiangaben "aus Baden-Württemberg", nicht aber aus der Region stammen.

Gemeldet worden war der Absturz der Rettungsleitstelle Mosbach um 19.07 Uhr, schon kurze Zeit später waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei vor Ort. Rettende Hilfe konnte auf dem Trümmerfeld - beim Aufprall wurde der vordere Teil der Jodel nahezu vollständig zerstört - aber vor Ort keiner mehr wirklich leisten.