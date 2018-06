In der Metzgerei Raudenbusch in Obrigheim wird noch selbst geschlachtet. Eine absolute Ausnahme im Neckar-Odenwald-Kreis. Foto: Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) "Wir sind eine aussterbende Zunft", meint Hartmut Raudenbusch aus Obrigheim. Er ist einer von nur noch fünf selbst schlachtenden Metzgern im Neckar-Odenwald-Kreis. 21 Mitgliedsbetriebe umfasst die Fleischerinnung Mosbach-Buchen derzeit, dazu kommen noch ein paar Handwerksmetzgereien, die nicht in der Innung sind, "Aber das sind nicht viele", sagt Innungsobermeister Ralf Herkert aus Buchen. Etwa 25 Betriebe, die mehr als 140.000 Menschen in 27 Städten und Gemeinden (plus deren Ortsteile) versorgen (sollen). "In den nächsten zehn Jahren wird die Hälfte der Metzgereibetriebe wegbrechen", ist der Metzgermeister überzeugt.

Die Probleme sind vielschichtig, das merken auch Metzgermeister Helmut Rausch (Landmetzgerei Rausch, Limbach) und Metzgermeister Hartmut Raudenbusch (Metzgerei und Hotel Wilder Mann, Obrigheim) täglich. Es fehlt am Nachwuchs und die politischen Rahmenbedingungen stimmten nicht mehr.

Die Ungleichheit im Wettbewerb mit den "Großen" spüren die Handwerksmetzger mit eigener Schlachtung mindestens einmal die Woche: Die Schlachtgebühren sind um das bis zu sechsfache höher als in den großen Schlachthöfen. Für die selbst schlachtenden Metzgereien ist der Aufwand zwar größer, aber sie sind davon überzeugt. "Wir machen das, weil es unsere Philosophie und Tradition seit mehreren Generationen ist", sagt Helmut Rausch, der die Metzgerei schon in der fünften Generation betreibt. "Ich möchte die Tiere, deren Fleisch ich anbiete und verarbeite, noch lebend sehen." Schließlich setzen die Metzgereien auf die Käufer: Die hätten es in der Hand und die Macht, etwas zu ändern, meint Herkert.