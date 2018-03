Mosbach. (schat) Die Aufregung legte sich ganz schnell, die Feuerwehr konnte zügig wieder abrücken. Aufgeschreckte Bürger schlugen am Dienstagnachmittag Alarm, nachdem sie am derzeit im Umbau befindlichen Walter-Kapferer-Platz (Käfertörle) Flammen ausgemacht hatten. Feuer gab es dort tatsächlich, allerdings ohne, dass davon eine Gefahr ausgegangen wäre. "Das gehört so", erklärte ein Mitarbeiter der Stadtwerke Mosbach die Flammen, die eineinhalb Meter über ihm aus einer Fackel schlugen. Im Austausch mit Feuerwehrkommandant Detlev Ackermann konnte der Fachmann schnell Klarheit schaffen, die Einsatzkräfte mussten nicht aktiv werden.

Die ausführliche Erklärung für die Aufsehen erregende Maßnahme, die auch am gestrigen Mittwoch noch für Feuer am Käfertörle sorgte, liefert Ralf Winkler, Geschäftsführer der Stadtwerke Mosbach: Am späten Sonntagabend habe man nämlich einen Wasserrohrbruch im Leitungssystem in der Innenstadt entdeckt. Nach intensiver Suche habe man die Schadstelle schließlich in der Hauptraße unweit der Metzgerei Stumpf lokalisieren können und noch in der Nacht auf Montag mit der Reparatur begonnen. Infolge des Rohrbruchs habe sich dann offenbar Wasser in eine dort verlegte Gasleitung gedrückt. "Und das Wasser muss da wieder raus", stellt Winkler klar. Konsequenz: Die Leitung muss entleert werden. Das ausströmende Gas wird dabei abgebrannt, das Wasser aus der Leitung gedrückt. "Das spritzt dann oben bei den Fackeln raus", so Winkler weiter.

Die Fackel am Käfertörle war indes nicht die einzige "Feuerstelle", die nach dem Rohrbruch aufgemacht werden musste. Auch im weiteren Gasleitungsverlauf (Richtung LRA) war ein Abbrennen/Entlüften notwendig. Der Wasserrohrbruch selbst wird aktuell noch in der Hauptstraße behoben, ebenso die Schadstelle an der Gasleitung. Als Sofortmaßnahme hatte man die Leckage/Bruchstelle dort provisorisch geflickt. Durch den Wasserrohrbruch war zumindest auch ein Keller eines Privathauses in der Hauptstraße vollgelaufen. Die Regulierung des dort entstandenen Schadens wollen die Stadtwerke über die entsprechende Versicherung regeln.