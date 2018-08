Mosbach. (rnz) Wenn die Kulturvielfalt des "Mosbacher Sommers" ihrem fulminanten Ende zusteuert, startet das Kultur- und Begegnungszentrum "fideljo" der Johannes-Diakonie Mosbach seine Herbstspielzeit. Neben Kabarettgrößen wie Alfons und dem Schweizer Andreas Thiel reihen sich der Klavierkabarettist Daniel Helfrich oder mit Erik Lehmann aus Dresden einer der erfolgreichsten Figuren-Kabarettisten Deutschlands in das vielfältige Angebot ein.

Auch die Mosbacher "Institution" Rosi Scherer darf mit der Premiere ihres ersten Solo-Kabaretts nicht fehlen. Einen Höhepunkt aus dem musikalischen Bereich stellen "Poems On The Rocks" mit ihrer audio-visuellen Rock’n’Lyrics-Show dar.

Daniel Helfrich bietet gesellschafts-, medien- und konsumkritisches Kabarett in skurriler Weise dar. Er will nicht nur wortspielen, sondern auch sprach-beißen. Redensarten werden verkehrt, Begriffe neu gekreuzt, er collagiert und montiert neu. Das gilt ebenso für das Patchwork-Oeuvre seiner musikalischen Zitate und Stilimitate. Er hat immer einen Ohrwurm an der Angel. Helfrichs Performance ist eine Mischung aus mitreißender Klaviermusik zu inbrünstig vorgetragenen, herrlich schrägen und etwas morbiden, mal mehr, mal weniger ernst zu nehmenden Texten. Skurriles geistreiches Klavierkabarett mit absoluter Lachgarantie. Er gastiert am Freitag, 7. September, im fideljo.

Erik Lehman kommt mit seinem neuen Programm "Uwe Wallisch - Der Frauenversteher!" am Freitag, 28. September, ins Kulturzentrum. Auf der Bühne ist der brillante Darsteller Erik Lehmann unschlagbar. Seine Figuren überspitzt er liebevoll, seine Texte sind oft schwarz wie die Nacht, so dass sich Lehmanns Publikum beim schallenden Lachen zwischendurch auch immer mal wieder heftig auf die Zunge beißt. Seine Texte erfüllt er mit erfrischender Spielfreude und seine Improvisationen sind legendär. Wer bei der nachwachsenden jungen Garde der Kabarettisten dieses Landes ein wenig den politischen Biss vermisst, der kommt bei Erik Lehmann voll auf seine Kosten.

Rosi Scherer aus Mosbach, schon jahrelang bekannt als Ensemble-Mitglied beim Kabarett-Duo "MOS-kitos", stellt ihr erstes Kabarett-Solo "Allein ist man weniger zu zweit" vor. Premiere ist am Samstag, 13. Oktober.

Alfons bietet mit seinem aktuellen Programm "Le Best of" am Mittwoch, 17. Oktober, "Theater, Tiefgang, Trainingsjacke". Hierfür gibt es nur noch wenige Rest-Tickets beim Ticketschalter der RNZ in Mosbach.

Andreas Thiel ist vielleicht der schwärzeste Politsatiriker der Schweiz, gleichzeitig aber auch ein poetischer Schwärmer. Seine Sprache ist messerscharf und seine Texte sind philosophisch und frech. Der Intellekt ist seine erogene Zone, die Sprache sein Laufsteg und Charme und Eleganz sind sein Kostüm. Das Wort ist ihm Waffe und Spielzeug zugleich. "Der Humor" heißt sein aktuelles Programm, welches am Freitag, 2. November, zur Aufführung kommt.

Poems On The Rocks machen am Freitag, 16. November, erneut in Mosbach Station, wo die Besucher eine multimediale Rock’n‘Lyrics-Show erwartet. Sie nehmen ihr Publikum mit auf eine poetische Zeitreise durch die Geschichte des Rock von den 60ern bis weit nach 2000. Was dieses Musik- und Lyrikprojekt so einzigartig und unverwechselbar macht, ist die Tatsache, wie die Band in Groove und Professionalität den musikalischen Teppich des Originals mit Sänger Jörg Krauss knüpft und wie Schauspieler Jo Jung den "Spirit" der Songs einfängt, ihn in deutscher Poesie raffiniert in die Musik hineinwebt.

Der 2. Mosbacher Poetry Slam bildet dann am 28. November den krönenden Abschluss der Herbstsaison im fideljo.