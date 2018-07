Haßmersheim. (pol/mare) In den Morgenstunden des 8. Juli kam es zu einem Brand von mehreren Wohncontainern im hinteren Teil der Flüchtlingsunterkunft im Haßmersheimer Tannenweg. Am darauffolgenden Tag stellte sich der 32-jährige Bewohner eines Wohncontainers der Polizei und machte Angaben zur Brandursache.

Wie die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn nun in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, bestätigen die Untersuchungen der Ermittler die Aussagen des 32-Jährigen.

Seinen Angaben und der der Zeugen zufolge war das Feuer in Zimmer Nummer 18 der bergseitigen Containerzeile (Modul 1) ausgebrochen. Dort wurde ein Teelicht auf dem Boden entzündet und unbeaufsichtigt zurückgelassen.

Anschließend gerieten Gegenstände im Zimmer in Brand. Löschversuche durch mehrere Bewohner konnten nicht verhindern, dass die Flammen sich auf Einrichtungsgegenstände ausweiteten. Der Brand breitete sich weiter aus und die Anwohner verließen das Modul 1 durch den Flur und Fenster. Schließlich schlugen Flammen aus den geöffneten Fenstern nach außen.

Am 12. Juli wurde der Brandort von Kriminaltechnikern sowie Brandsachverständigen untersucht. "Im Ergebnis stehen die vorläufigen Erkenntnisse der Kriminaltechnik mit den Angaben des Beschuldigten sowie der Zeugen in Einklang", heißt es in der Mitteilung. Es haben sich so weder Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Tat noch für mehrere Brandherde ergeben.