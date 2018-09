Elztal-Dallau. (mlo) Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Telekom nach mehrmaliger Nachfrage der RNZ mitgeteilt, dass für die mehrere Wochen andauernde Störung der Festnetzanschlüsse zahlreicher Kunden in der Region Mosbach ein Wasserschaden in einem Kabelschacht verantwortlich gewesen sei. Seit dem späten Mittwochnachmittag sei die Störung aber endgültig behoben, wie eine eine Mitarbeiterin der Telekom per E-Mail mitgeteilt hatte. Doch das stimmte nur zum Teil.

Michael Kretz aus Dallau, dessen Festnetzanschluss seit dem 22. Juli auf Eis lag kann nach sage und schreibe drei Wochen, in denen er mit Nachdruck forderte, dass sich die Telekom endlich um die Behebung des Problems kümmert, endlich wieder zum Hörer greifen. Als Entschädigung für den Ausfall werde ihm immerhin zwei Monate die Grundgebühr erlassen und die Telekom übernimmt einen Monat lang die Kosten für den Hausnotruf, dessentwegen Kretz, der im Rollstuhl sitzt, während der Störung eine Rufumleitung auf sein Handy hatte einrichten müssen. Das kündigte zumindest ein Telekom-Mitarbeiter an, der sich aber gleichzeitig beschwert habe, dass er die Zeitung über den Missstand informierte, berichtet der Dallauer.

Anders sieht die Situation allerdings bei seinen Vermietern aus, die im gleichen Haus wohnen. Einen Techniker der Telekom, der am Samstag sein Telefon wieder flott gemacht hatte, konnte Michael Kretz nicht dazu bewegen, sich desselben Problems zwei Stockwerke höher bei den Vermietern anzunehmen - weil kein offizieller Auftrag vorlag, so die Begründung des Technikers laut Kretz.

Ähnlich Ambivalentes weiß Familie Schreck, ebenfalls aus Dallau, zu berichten. Auch ihr Telefon stand drei Wochen lang still, funktioniert aber seit vergangenem Samstag wieder. Ganz in Ordnung sei der Apparat aber dennoch nicht, so die Schrecks, da man ein Rauschen in der Leitung hört und die letzten beiden Ziffern auf dem Display nicht angezeigt werden. Bei ihren Nachbarn in derselben Straße ein paar Häuser weiter sei das Telefon hingegen immer noch stumm, berichten sie.