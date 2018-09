Heilbronn/Schollbrunn. (schat) Es hat einige Tage gedauert, nun hat man nach dem Brand eines Ferienhauses in Schollbrunn die Ermittlungserkenntnisse und Untersuchungsergebnisse eingeordnet. Das Häuschen war am 11. November komplett niedergebrannt, ein Mann starb in den Flammen. "Für eine Brandauslösung von außen gibt es keine Anhaltspunkte, Fremdeinwirkung lässt sich ausschließen", erlärt ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn gegenüber der RNZ.

Die Ermittlungen hatten ergeben, dass es sich bei der zunächst unbekannten Leiche, die im Ferienhaus aufgefunden wurde, um den 56-jährigen Hausbesitzer handelt. Dieser soll der Polizei zufolge "offenbar psychisch angeschlagen" gewesen sein. Wie der Brand letztlich entstanden ist, ließe sich nicht abschließend klären: Sowohl ein technischer Defekt wie auch Fahrlässigkeit oder eine Brandlegung in Suizidabsicht seien mögliche Ursachen, so die Polizei weiter.