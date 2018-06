Mosbach/Sotschi/Moskau. (schat/mck) Die Reise durch Russland geht weiter. Für die deutsche Fußball-Nationalelf hoffentlich auch nach dem zweiten "Vorrundenendspiel" gegen Südkorea, für "unser" Fan-Trio aus der Region sowieso. Nach dem Auftakt in Moskau und dem Zwischenstopp in Sotschi sind Marcel Koos, Julian Kiehl und Johann Rauser inzwischen in Kasan gelandet, wo sie am Mittwochnachmittag den Achtelfinaleinzug von Jogis Jungs in der 45.000 Zuschauer fassenden Kasan-Arena bejubeln wollen.

"Wir sind guter Dinge, dass der Knoten geplatzt ist", sagen die drei (ehemaligen) Studenten, die schon bei der WM 2014 in Brasilien den späteren Weltmeister treu begleiteten. Sie glauben fest daran, dass "es jetzt erst mal ein paar geile Spiele" vom Titelverteidiger zu sehen gibt. 4:2 (Julian), 3:0 (Johannn) und 3:1 (Marcel) lauten die Tipps aus Russland für das Spiel gegen Südkorea.

Apropos Titelverteidigung: Als humorvolle Hommage an die völlig misslungene Titelverteidigung 1994 haben sich die drei Fußball-Freunde noch unmittelbar vor ihrer Abreise nach Russland "Vokuhilas" schneiden lassen. Die Vornekurz-hintenlang-Frisur war in den Neunzigern ebenso hip wie die Schwarz-Rot-Gold-Rautentrikots, die Koos und Co. konsequenterweise dazu auftragen. "Die kommen hier mega gut an", berichtet der Neckarelzer Marcel Koos, "bei deutschen wie auch bei allen anderen Fans".

Nur die Schweden können sich daran seit Samstag wohl nicht mehr so wirklich erfreuen. Das Duell mit den Skandinaviern wird dem deutschen Fan-Trio noch lange in Erinnerung bleiben. "Das Spiel war wirklich reiner Nervenkitzel", beschreibt Johann Rauser, wie man das 2:1 im Olympiastadion von Sotschi miterlebt hat.

Er spricht von "einer Achterbahn der Gefühle" im deutschen Block, von einem "Maximum an Freude" nach dem Last-Minute-Siegtreffer von Toni Kroos. Gut, dass man im Anschluss zwei Tage am Strand von Sotschi hatte - schon damit sich die aufgewühlte Gefühlswelt wieder ein wenig beruhigt.

Vor der Achterbahnfahrt im Stadion hatte man derweil eine Marathonfahrt im Zug zu bewältigen. 38 Stunden waren die drei Jungs, die vor Jahren beim gemeinsamen Studium in Karlsruhe die einende Fußballleidenschaft entdeckten, mit der Bahn von Moskau nach Sotschi unterwegs gewesen. Weiter nach Kasan ging’s nun gestern ein wenig schneller und komfortabler - mit dem Flugzeug.

Genervt sind die Jungs aus Neckarelz (Marcel), Asbach (Julian) und Karlsruhe (Johann) von den "bescheuerten" Regeln, die sich die Fifa für die Weltmeisterschaft in Russland ausgedacht hat. Den übergroßen WM-Pokal, den das Deutschland-Fantrio in mühevoller Vorarbeit gefertigt hat, musste man in Sotschi am Eingang zum Stadion zurücklassen.

"Da er als Nachahmung verboten ist", übermittelt Julian Kiehl die Fifa-Begründung. Im Stadion selbst haben er und seine Freunde dann aber massenhaft derlei Nachbildungen ausgemacht. Im Stadion in Moskau habe die Nachahmung keinen von der Fifa Instruierten gestört.

Auch beim Getränkeausschank müssen die Deutschen in Russland den Kopf schütteln: "Da wird Bier auf Geheiß der Fifa von Dosen in Becher umgefüllt", wundert sich Marcel Koos.

Während man sich über die Fifa-Restriktionen ärgert, ist man von den Gastgebern selbst positiv überrascht: "Alle, die wir bislang getroffen haben, waren echt unheimlich nett und hilfsbereit", beschreibt Julian Kiehl die persönlichen Erfahrungen mit Russen in Moskau, in Sotschi oder auch im Zug von Moskau nach Sotschi.

Nur mit der Verständigung ist es ein wenig holprig, allein mit Deutsch oder Englisch kommt man offenbar nicht wirklich weiter. Immerhin: "Zum Bier Bestellen reicht es gerade noch", sagt Marcel Koos.

Ob das Trio aus der Region am Mittwochabend im fernen Kasan mit einem - in welcher Sprache auch immer georderten - Bier auf einen deutschen Sieg anstoßen kann? Für die Vokuhila-Jungs mit den angesagten Oldschool-Trikots keine Frage. Der Knoten ist schließlich geplatzt.