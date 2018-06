Mosbach. (stm) Mit dem Fahrplanwechsel am morgigen Sonntag kehren auf der Neckartalbahn nach längeren Baumaßnahmen wieder normale Zustände zurück. Die S-Bahnen fahren wieder im Halbstundentakt mit Halt an allen Stationen. Auch die Abfahrtszeiten sind wieder wie vor Beginn der Bauarbeiten.

Bedingt durch eine notwendige Hangsanierung zwischen Neckarelz und Binau war seit April 2017 ein eingleisiger Betrieb auf der Neckartalbahn bis nach Zwingenberg erforderlich. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf den Fahrplan. Auf Teilstrecken fielen Fahrten aus, die Abfahrtszeiten verschoben sich, Anschlüsse in Seckach und Osterburken gingen verloren. Dieser Zustand findet mit dem Fahrplanwechsel sein Ende. Die DB AG teilte mit, dass der zweigleisige Zugverkehr am Sonntag wieder aufgenommen werden kann. Zwar sind noch nicht alle Arbeiten am Schreckberg abgeschlossen, die verbleibenden Maßnahmen können aber in den kommenden Monaten ohne Einschränkung des Zugverkehrs vorgenommen werden.

Der neue Fahrplan entspricht daher weitgehend dem alten, wie er schon vor einem Jahr in Kraft getreten ist. Halbstündlich fährt die S-Bahn wieder bis Mosbach und zurück nach Mannheim, stündlich nach Osterburken mit Anschluss an die Madonnenlandbahn in Seckach und an die Frankenbahn in Osterburken. Nur in den Abendstunden gibt es leichte Veränderungen der Abfahrtszeiten im Minutenbereich.

Auch beim Busfahrplan kehrt Normalität ein. Alle Busse, deren Fahrplan wegen der Bahnbaustelle geändert worden war, fahren wieder zu den alten Zeiten. Beim Busverkehr gibt es Änderungen der Abfahrtszeiten, hauptsächlich bei den Linien 822, 828, 832 und 841. Betroffen sind überwiegend die Morgenstunden, bei einzelnen Bussen aber auch die Zeiten tagsüber. Gerade bei der Linie 828 Mosbach-Haßmersheim ändert sich der Plan. Seit September wird Gundelsheim nicht mehr angefahren, deshalb verändert sich die Bedienung von Hüffenhardt und Neckarmühlbach. Der Ruftaxiverkehr bleibt im Wesentlichen unverändert.