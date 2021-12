Nach dem ausgefallenen Weihnachtsmarkt können nun immerhin 8500 Euro an Personen aus Fahrenbach, Robern, Trienz, Wagenschwend und Laudenberg verteilt werden, denen das Schicksal im abgelaufenen Jahr nicht so hold war. Foto: Uwe Köbler

Von Uwe Köbler

Fahrenbach. Eigentlich sollte in diesem Jahr alles anders werden. Nach der Absage des Weihnachtsmarktes 2020 war die 27. Auflage der Traditionsveranstaltung Fahrenbacher Weihnachtsmarkt für das erste Adventswochenende 2021 geplant. Die Hütten waren aufgebaut, die große Krippe neben der Kirche war eingerichtet, etliche Standbetreiber mit einem vielseitigen Angebot hatten sich angesagt und auch die notwendigen Einkäufe waren durch die Organisatoren der Fördergruppe schon getätigt.

Doch dann spitzte sich die Corona-Lage abermals zu. Eine Woche vor dem Start wurde aus 3G plötzlich 2G-plus, was die Fördergruppe zu einem mehrheitlichen 1G, also "Gestrichen", zwang. Der Weihnachtsmarkt wurde abgesagt, was vor allem beim neuen Vorstand für ziemlich viel Verdruss sorgte. Das Team um den Vorsitzenden Daniel Eppel hatte ja als "Next Generation" die Verantwortung für die Markttage übernommen und wollte das Bewährte auch mit der ein oder anderen neuen Idee aufwerten.

"Daraus wurde leider nichts", so Eppel, "und nach der entscheidenden Online-Sitzung war der Frust relativ groß." Doch einmal darüber geschlafen war allen klar, dass man trotzdem etwas für die Menschen tun will, denen das Schicksal im abgelaufenen Jahr nicht so hold war. Schließlich, so Daniel Eppel, gelte das Vereinsmotto "Es gibt nichts Schöneres, als anderen Menschen Freude zu schenken" weiter. Man war sich bewusst darüber, dass alle Ersatzaktionen nicht an den Rekorderlös aus dem Jahr 2019 von damals 24.000 Euro heran reichen würden, doch letztlich, so der stolze Vorsitzende, könne man nach dem "ausgefallenen Weihnachtsmarkt " 8500 Euro an Personen aus Fahrenbach, Robern, Trienz, Wagenschwend und Laudenberg verteilen.

Traditionell geht ein Teil des Erlöses auch nach Heiligengrabe in die Partnergemeinde (auch dort war der "Tourbus" zum Fahrenbacher Weihnachtsmarkt schon gepackt) und an die Bewohner des Seniorenheimes. Allerdings muss man mit Blick auf das Virus auf das jährliche Weihnachtssingen im Heim schweren Herzens verzichten.

"Der Betrag ist eine tolle Leistung aller", so resümierte auch Bürgermieters Jens Wittmann, der selbst Mitglied der Fördergruppe Weihnachtsmarkt ist. "Man sieht, welchen hohen Stellenwert die Fördergruppe überall hat, denn auf seine bewährten Unterstützer und Spender konnte man halt auch in der Pandemie bauen. Und die Bevölkerung steht sowieso hinter der guten Sache", sagte Wittmann.

Beim Essensverkauf im November war die Beteiligung ebenso groß wie beim Verkauf von Glühweintassen, Glühwein, und Dosenwurst. Letztere wurde kurzerhand aus den Spanferkeln gemacht, die – wie übrigens im jedem Jahr – vom Sattelbacher Alfred Denz gespendet wurden. Begehrt waren zudem die Lose der Tombola, bei der es als Hauptpreis einen Kaminofen zu gewinnen gab. Verkauft und ausgegeben wurden die Lose und Preise der Tombola an einem regnerischen Samstag am Sparkassenvorplatz, wo zwei Hütten immer noch als Symbol für die Hoffnung auf einen "normalen" Weihnachtsmarkt im Jahr 2022 stehen geblieben sind.

An diesem Tag, so erzählen die Frauen und Männern mit dem ausgeprägten Hilfsgen, seien auch spontan Leute vorbeigekommen, um für die gute Sache etwas zu spenden. Überhaupt war es für die Unterstützer aus allen Orten keine Frage, bei der "kollektiven Spendenaktion mit der grandiosen Akzeptanz" (auch wenn die anders als sonst ablief) mitzumachen. "Da bedurfte es keiner großen Worte", so die Fördergruppler, die mit dem jetzt bereitgestellten Geld ihre Spendenbilanz auf mehr als 315.000 Euro aufstocken konnten.

Klar, dass man da bei der Übergabe des Spendenschecks nur freudige Gesichter sah und der Corona-Absagen-Frust schon ein wenig verflogen war. "Nichtsdestotrotz wollen wir nächstes Jahr endlich wieder einen richtigen Weihnachtsmarkt veranstalten", so Daniel Eppel. "Denn erstens gilt es, unsere neuen Ideen umzusetzen, und zweitens macht das gemeinsame Arbeiten in der Gruppe zum Wohle anderer Menschen unheimlich Spaß und schweißt Jung und Alt in der Fördergruppe Weihnachtsmarkt zusammen."