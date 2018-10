Fahrenbach. (dpa-lsw) 40.000 Euro Schaden hat ein querlaufender Hase bei einem Unfall in Fahrenbach verursacht. Das Tier hoppelte in der Nacht zum Sonntag über eine Straße, auf der eine 37-jährige Autofahrerin fuhr. Als die Frau nach links auswich, überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gefahren werden. Der Hase hoppelte davon.