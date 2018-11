Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Idee reifte schon geraume Zeit. Und dann war für Alexandra und Christian Baumert irgendwann klar: Wir wollen kein Haus von der Stange, wir bauen uns ein Erdhügelhaus. Man muss kein Hobbit sein, um sich für diese besondere Unterkunftsform zu erwärmen.

Ganz neu ist der Ansatz, sich eine Herberge in oder unter der Erde einzurichten nicht. Schon die Wikinger haben vor mehr als 1000 Jahren solche Behausungen errichtet, nun kommen Erdhügelhäuser offenbar wieder "in Mode".

Hintergrund Als Erdhügelhaus bezeichnet man in der modernen Architektur ein meist halbrundes, aus Holz bestehendes Gebäude, das mit einer Schicht Erde bedeckt ist - so beschreibt es die Online-Enzyklopädie "Wikipedia". Statt Holz (beispielsweise in Form von Leimbindern) bietet sich auch Stahlbeton als Baustoff an, wie das Bauvorhaben in Mosbach belegt. Erdhügelhäuser gelten als [+] Lesen Sie mehr Als Erdhügelhaus bezeichnet man in der modernen Architektur ein meist halbrundes, aus Holz bestehendes Gebäude, das mit einer Schicht Erde bedeckt ist - so beschreibt es die Online-Enzyklopädie "Wikipedia". Statt Holz (beispielsweise in Form von Leimbindern) bietet sich auch Stahlbeton als Baustoff an, wie das Bauvorhaben in Mosbach belegt. Erdhügelhäuser gelten als ausgesprochen energieeffizient, sind meist mit Sonnenkollektor und einer Wärmepumpe ausgestattet. Aufgrund der im Vergleich zu konventionellen Häusern kleinen Außenfläche reduziert sich zudem der Wärmeverlust.

[-] Weniger anzeigen

Christian Baumert interessieren Modeerscheinungen eher weniger. Der Bauingenieur sieht vielmehr die Vorzüge eines Erdhügelhauses auf der Hand liegen, berichtet von einem formativen Tragwerk und statischen Vorteilen.

"Wenn man sich mit Bauphysik auseinandersetzt, spricht einiges für ein solches Haus", sagt Baumert, der am Rand des Mosbacher Masseldorns das Haus der etwas anderen Art errichten will. Das verschwindet am Ende zum Gutteil wieder unter der Erde, weshalb es "im Sommer kühler und im Winter wärmer" hält, wie der Bauingenieur und Bauherr erläutert.

Seit vier Wochen gräbt der 44-Jährige, seit etlichen Jahren als Werkstoff- Spezialist an der Universität Stuttgart tätig, an der Diedesheimer Straße sein Grundstück um. Den Bagger steuert er selbst, auch der eigentliche Hausbau soll mit ganz viel Eigenarbeit erledigt werden.

"Bis Ende des Jahres wollen wir einziehen", gibt der Bauingenieur das Zeitfenster vor, ehe er sich wieder in den Bagger schwingt, um die Fläche vorzubereiten, auf der er in Kürze die Bodenplatte betonieren will.

Fertig geliefert bekommt der Bauherr nur die drei Viertelbögen, die später das "Dach" des Erdhügelhauses bilden sollen. Dort, wo ein vierter Bogen den Halbkreis schließen würde, verbaut Baumert eine massive Stützwand, über deren Teilverglasung dann ausreichend Licht ins Hausinnere fallen soll.

In der Mitte werden die Räume des Erdhügelhauses eine stattliche Höhe von rund vier Metern haben, die sich nach außen hin (dem Halbkreis entsprechend) immer weiter reduziert. Von den großen Bau-teilen aus Ton und Stahlbeton wird später äußerlich kaum noch etwas zu erkennen sein. Erst packt Baumert 30 Zentimeter Dämmung auf die Fertigteile, danach wird noch eine rund 65 cm dicke Erdschicht über den Bögen verteilt.

Die Grafik zeigt, wie das besondere Heim am Ende aussehen soll. Grafik: privat

Die dann wiederum begrünt wird. "Mit der Bepflanzung sind meine Frau und ich noch nicht ganz einig, das müssen wir noch ausdiskutieren", erklärt Christian Baumert schmunzelnd.

Das Paar aus Ostfildern hat noch ein wenig Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Noch dominiert Braun statt Grün auf der Erdhügelhausbaustelle. "Ja, da liegt jetzt ganz viel Erde rum", deutet Christian Baumert Richtung Waldrand, "das kommt dann später fast alles wieder obendrauf".

Das Grundstück war ausschlaggebend, dass man in Mosbach "gelandet" ist. "Es ist gar nicht so einfach, ein Grundstück zu finden, das für den Bau eines Erdhügelhauses geeignet ist", sagt der Bauingenieur. Auch baurechtlich sei ein solches Vorhaben besonders: "In Neubaugebieten ist das nicht gewünscht", so Christian Baumert weiter.

Im Mosbacher Bauamt sei man seinem Vorhaben gegenüber von Anfang an aufgeschlossen gegen-übergestanden, lobt der Bauherr aus dem Schwäbischen. Auch wenn sein Erdhügelhaus das erste seiner Art in Mos-bach sein wird.

120 Tage Urlaub hat sich der Bauingenieur in den vergangenen Jah-ren angespart, um die selbst gesteckten zeitlichen Vorgaben erfüllen zu können.

Fast täglich fährt er aktuell eineinhalb Stunden (einfach) von der alten in die neue Heimat, um am Traum vom Erdhügelhaus zu arbeiten. An Weihnachten soll der Christbaum schließlich im eingegrabenen, natürlich wohligen Wohnzimmer des ersten Mosbacher Erdhügelhauses leuchten.