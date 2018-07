An der Einmündung Alte Bergsteige/Schorre wird abschließend asphaltiert. Foto: schat

Mosbach. (stm) Jetzt geht es doch noch ein bisschen schneller als gedacht: Einen Tag früher als geplant, wird an der Einmündung Alte Bergsteige/Schorre mit den abschließenden Straßenbauarbeiten begonnen, die Terminplanungen der bauausführenden Firmen sorgen dafür, dass der Asphalt vor Ort ein wenig früher verarbeitet wird.

Für die Maßnahme ist es erforderlich, dass die Alte Bergsteige in Höhe der Einmündung der Schorre am Montag und Dienstag, 28. und 29. Mai, für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt wird. Aufgrund der Vollsperrung in der Alten Bergsteige können die Busse der Linie 835 die Haltestellen Alte Bergsteige, Schorre und Duale Hochschule, sowie die Haltestellen Höhenweg Richtung Mosbach nicht anfahren.

Die Busse verkehren, wie der übrige Verkehr auch, über die Landesstraße L527/Sulzbacher Straße, wobei die Haltestelle Krankenhaus mit allen Bussen bedient wird. Die Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung und vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich gebeten.