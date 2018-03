Schwarzach. (al) Schwarzacher Hof, Hochwasserschutz, Naherholungsgebiet, Ortsmitte - wie geht es weiter in Schwarzach? Diese Frage konnte Bürgermeister Mathias Haas zusammen mit Vorstand Jörg Huber von der Johannes-Diakonie Mosbach zahlreichen Bürgerinnen jüngst bei der Bürgerversammlung in der Schwarzach-Halle beantworten.

Dabei wurde ein Blick auf die aktuelle Lage der Gemeinde geworfen und gleichzeitig die enge Verzahnung der Gemeinde mit der Johannes-Diakonie aufgezeigt. Die Versammlung begann mit der Ehrung von zehn erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern des Schwarzacher Hofs bei den "Special Olympics Baden-Württemberg" 2017 in Offenburg. Die sechs Erstplatzierten und mehrere Zweit- und Drittplatzierte durften gemeinsam mit ihrem Trainerteam vom stolzen Bürgermeister eine Anerkennung der Gemeinde entgegennehmen. Haas dankte allen Beteiligten für die herausragende Team-Arbeit sowie Oliver Caruso, der mit seinem "Kraftwerk Schwarzach e.V. mit Special-Olympics-Stützpunkt" ein tolles Projekt zur Inklusion geschaffen habe.

Als Bürgermeister einer fünffach ausgezeichneten "Barrierefreie(n) Gemeinde Baden-Württembergs" sowie "Modellkommune Inklusion des Gemeindetags Baden-Württemberg" freute sich Haas über die Bereitschaft von Jörg Huber, die Entwicklungen des Komplexstandortes "Schwarzacher Hof" der interessierten Bevölkerung näherzubringen. Huber präsentierte den Masterplan für den Schwarzacher Hof unter Zugrundelegung der Probleme und Herausforderungen der letzten Jahre und schilderte die Vision, in enger Kooperation mit der Gemeinde den Weg vom Sondergebiet zum inklusiven Ortsteil zu beschreiten.

Nahtlos konnte Bürgermeister Haas anhand der Regen-Ereignisse am 3. und 4. Januar veranschaulichen, wie die Gemeinde in das bestehende Konzept des Hochwasser-Zweckverbandes eingebunden ist und welche Maßnahmen auf dem Gebiet des Hochwasserschutzes noch zu treffen sind. Die Planungen hierzu dauern noch an.

Ein spannendes Thema für alle war natürlich der Dauerbrenner "Sicherstellung der fußläufigen Nahversorgung in der Ortsmitte (Erweiterug des bestehenden Edeka-Marktes)". Nachdem der Bürgermeister die Entwicklung des Einkaufs- und Dienstleistungszentrums seit seiner Eröffnung 1999 skizziert hatte, legte er die aktuelle Planung und rechtlichen Problemstellungen bei der Erweiterung des Marktes dar. Der Weg zur Herausnahme einer Zwischenwand im Bestandsgebäude und Übernahme der leer stehenden Verkaufsflächen (ehem. Drogeriemarkt und Getränkemarkt) durch den bisherigen Vollversorger sei nun nach zahlreichen Gutachten durch eine Bebauungsplanänderung frei.

Deutlich weiter ist man bei der Sanierung der Schwarzach-Halle: Nachdem in den vergangenen Jahren erhebliche Fördermittel bewilligt wurden, steht der Baubeginn unmittelbar bevor. Die Anwesenden konnten sich anhand von aushängenden Plänen und eines virtuellen Rundgangs durch die geplante Halle ein Bild von den Änderungen machen, die die Halle insbesondere energetisch und technisch bis Ende 2019 auf den neuesten Stand bringen sollen.

Den Abschied von der "alten" Schwarzach-Halle feiern man am kommenden Samstag, 17. März, ganz besonders mit dem Festakt "875 Jahre Schwarzach".

Die Halle ist aber nicht das einzige Zukunftsprojekt: Die Schwarzach App soll in Zukunft ein direktes Feedback der Bevölkerung an die Gemeindeverwaltung ermöglichen und gleichzeitig auf Wichtiges und Aktuelles hinweisen.

Bürgerbeteiligung ist und bleibt in Schwarzach ein wichtiges Thema: Mit dem Beginn des Jahres 2018 trägt die Gemeinde den Titel "Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum"(als eine von sechs Kommunen im Land). Bis einschließlich 2022 gibt es in diesem Rahmen besondere Förderungen im Bereich der Dorfentwicklung, die nur mit aktiver Bürgerbeteiligung umgesetzt werden können.

Wie Mathias Haas informierte, sind die ersten Projekte bereits in der Umsetzung, wie z. B. die Teilnahme am Auerrind-Rückzüchtungs-Projekt des Geo-Naturparks, das im Schwarzacher Wildpark einen geeigneten Standort vorfindet. Am Familientag im Wildpark am 22. April werden Stall und Gehege offiziell eingeweiht, die drei Rinder konnten sich aber bereits in ihrer neuen Umgebung akklimatisieren und freuen sich über und nette Nachbarschaft.

Ein Kernpunkt der Schwerpunktgemeinde ist die anstehende Schwimmbadmodernisierung. Der eigens geschaffene "Arbeitskreis Schwerpunktgemeinde", bestehend aus Schwarzacher Bürgerinnen und Bürgern, soll dabei die Ideen und Vorschläge der Bevölkerung kanalisieren und die Umsetzung unterstützen.

Mit Abschluss der Schwerpunktphase 2023 sollen dann die Schwarzacher mit Stolz ihre Leistung gebührend mit einer 880-Jahr-Feier Revue passieren lassen.