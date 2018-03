Elztal. (ly) Nach einem erfüllten Leben starb am 9. März im Alter von 90 Jahren Karl Heinz Spitzer, Seniorchef der Spitzer Firmengruppe.

Der Ehrenbürger der Gemeinde Elztal, der im Januar 90 wurde und dieser Tage mit Ehefrau Isolde das Fest der eisernen Hochzeit beging, konnte auf ein erfolgreiches unternehmerisches Lebenswerk zurückblicken. "Die Firma ist sein Leben" war der Artikel der RNZ zum 80. Geburtstag des Unternehmers überschrieben, und damals, im Jahr 2008, lenkte Karl Heinz Spitzer noch aktiv mit seinem Sohn Udo die Spitzer-Firmengruppe mit der Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH in Dallau, Spitzer EUROVRAC SA in Strasbourg-Fegersheim sowie Spitzer Pecs KFT in Pecs Ungarn.

Mit 24 Jahren trat Karl Heinz Spitzer in die damalige Spitzer Sen. KG Mosbach ein. Mit engagierter Arbeit und unternehmerischer Weitsicht, maßvollem Handeln und verantwortungsvoller Führungspolitik baute er das Unternehmen aus und machte die Firmengruppe zum weltgrößten Silofahrzeughersteller zum Transport von pulverisierten und granulierten Gütern.

Karl Heinz Spitzer galt als Pionier einer ganzen Branche und erfuhr zudem Wertschätzung als bodenständiger Firmenchef und wertvoller Ratgeber, der stets ein offenes Ohr für die Belange der Belegschaft hatte und sich selbst als ein Mitglied der großen Spitzer-Familie sah.

Das Wirken der weit über die Region hinaus bekannten Unternehmerpersönlichkeit wusste und weiß man besonders auch in Elztal zu schätzen. Bürgermeister Marco Eckl nennt den Verstorbenen in seinem Nachruf einen "Förderer der Gemeinde", der sich nach der Umsiedlung des Unternehmens von Mosbach nach Dallau (1972) engagiert für den Firmenstandort eingesetzt und durch sein Wirken maßgeblich zur positiven Entwicklung der Gemeinde beigetragen habe. Anerkannt wurden seine außergewöhnlichen Leistungen von der dankbaren Gemeinde Elztal im Jahr 2003 mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde. Für seine Verdienste um die Allgemeinheit wurde Karl Heinz Spitzer bereits 1987 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.