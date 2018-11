Dallau. (rnz/pm) Positiv entschieden wurde ein Antrag auf Tierheimförderung, den der Neckar-Odenwald-Kreis für den Tierschutzverein Mosbach und Umgebung beim Land Baden-Württemberg gestellt hat. Wie der hiesige Wahlkreisabgeordnete und Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauk, mitteilte, werden für dringend notwendige Bau- und Sanierungsarbeiten am Tierheim Dallau 22.000 Euro zur Verfügung gestellt.

"Unsere Tierschutzorganisationen in Baden-Württemberg leisten hervorragende Arbeit bei der Unterbringung von Fundtieren, bei der Beratung von Tierhalterinnen und Tierhaltern sowie in Tierschutzfällen. Leider ist dabei bei vielen Tierschutzvereinen das Geld knapp, während gleichzeitig in den Tierheimen bauliche Maßnahmen oder Sanierungen ausstehen. Wir stellen daher als Land Geldmittel zur Verfügung, die mit unserer Tierheimförderung den Kommunen beziehungsweise den Tierschutzvereinen im Land zugutekommen", sagte Hauk. "Das Tierheim in Dallau versorgt Fund- und Abgabekatzen aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis sowie der Stadt Eberbach. Der Quarantäneraum, die Krankenstation und der Behandlungsraum für Katzen sind sanierungsbedürftig. Als Land unterstützen wir daher gerne den Landkreis und damit den Tierschutzverein", sagte der Minister.

Das Land stellt jährlich 500.000 Euro für die Tierheimförderung zur Verfügung. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz fördert projektbezogen 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu maximal 150.000 Euro je Projekt. Mit jeweils 30 Prozent müssen sich die Landkreise, die Gemeinden oder deren Zusammenschlüsse an den zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen.

Anträge auf Förderung werden durch die Tierheimbetreiber bei einer Gemeinde oder einem Landkreis gestellt. Diese stellen wiederum einen Antrag auf Förderung beim zuständigen Regierungspräsidium. Im Anschluss entscheidet das Ministerium auf Grundlage der vorliegenden Anträge über die zu fördernden Maßnahmen.