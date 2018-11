Dallau. (nak) Eine kurze Tagesordnung hatte der Elztaler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung abzuarbeiten. Auch Fragen oder Anregungen von Seiten der Bürger gab es keine. Bürgermeister Marco Eckl nutzte die Gemeinderatssitzung dafür, den neuen Hauptamtsleiter Dominik Hornung sowie die beiden Verwaltungspraktikanten im gehobenen Dienst, Johanna Grünewald und Cedric Ehler, vorzustellen.

Anschließend informierte Eckl über die in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse. In dieser hatte das Gremium dem Verkauf von Grundstücken im Neuwiesenweg an die DAB 27 Grundstücksgesellschaft zugestimmt. Um den dort geplanten Neubau eines Edeka-Lebensmittelmarktes drehte sich auch der nächste Tagesordnungspunkt: "Abschluss eines Durchführungsvertrags mit der DAB 27 Grundstücksgesellschaft zur Erschließung eines Lebensmittelmarkts in Dallau". In diesem wird der Bau der Zufahrtsstraße von der Gemeinde an einen externen Bauträger übertragen.

Ebenfalls geregelt ist in dem Vertrag, wie die künftige Straße ausgeführt werden muss und dass diese nach dem Bau an die Gemeinde übertragen wird. Die Baukosten trägt der Investor, dem dafür keine Erschließungsbeiträge entstehen. Lediglich die mitverlegte Wasserleitung geht zu Lasten der Gemeindekasse. Einstimmig sprach sich das Gremium für den Abschluss des Vertrages aus.

Einstimmig beschlossen die Räte auch die Erstellung eines Masterplans zum Breitbandausbau, den das Ingenieurbüro IK-T aus Regensburg ausführen wird. Die Kosten von 36.695 Euro werden komplett mit Fördergeldern finanziert.

Bevor Bürgermeister Marco Eckl die Sitzung schloss, informierte er noch über zwei getroffene Eilentscheidungen im Bezug auf die Vergabe von Gewerken bei der Sanierung der Kläranlage in Auerbach. Die Dachdeckerarbeiten wurden an die Firma Andreas Weber aus Aglasterhausen für 47.174 Euro sowie Fenster- und Torarbeiten an die Firma Hestermann aus Mosbach für 39.207 Euro vergeben. Des Weiteren informierte Eckl, dass der Kaufinteressent eines Grundstücks in der Mörikestraße in Neckarburken von seinen Kaufabsichten zurückgetreten ist.