Elztal-Dallau. (pol/mare) Am Dienstag ist gegen 18 Uhr im Dachgeschoss eines zweistöckigen Hauses in der Straße Geisrain aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Das Dachgeschoss stand beim Eintreffen der Feuerwehr voll in Flammen, wie die Polizei mitteilt.

Bewohner kamen nicht zu schaden. Der Sachschaden wird auf vorläufig rund 200.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Elztal war mit neun Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften, die Feuerwehr Mosbach mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren mehrere Kräfte des Rettungsdienstes sowie zwei Fahrzeuge des Polizeireviers Mosbach vor Ort.