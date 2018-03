Von Claus Kaiser

Mosbach. Im Altkreis Mosbach setzt sich der Kreisverband Mosbach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) "mit aller Kraft" für die Gesundheit und Sicherheit der Menschen ein. Zur Erfüllung der Aufgaben sind einerseits gut ausgebildete Einsatzkräfte, die sich permanent fortbilden, und andererseits optimal ausgestattete Fahrzeuge unerlässlich. Insgesamt sieht sich der DRK-Kreisverband sehr gut ausgerüstet und über den üblichen Standard hinaus modern ausgestattet.

Im Fahrzeugbereich wurde gerade ein Rettungstransportwagen (RTW) im Wert von 105.000 Euro angeschafft. In dieser Summe ist so gut wie keine rettungstechnische Ausstattung, wie beispielsweise Medizingeräte, enthalten. 85.000 Euro des Betrages haben Krankenkassen übernommen. Die fehlende Differenz wird mit Geldern finanziert, die aus den Fördermitgliedschaften und Spenden, die jederzeit beim DRK willkommen sind, generiert werden sollen. Mit der kompletten Ausstattung liegen die Gesamtkosten für das Fahrzeug bei ca. 200.000 Euro. Für das "Interieur" des RTW, ergo die beinhalteten Medizingeräte, kommen die Krankenkassen auf.

Überhaupt ist der neue RTW sowohl für die transportierten Patienten als auch für die DRK-Mitarbeiter ein weiterer Fortschritt. Mit modernster Technik ausgestattet, wird die Patientensicherheit weiter verbessert. Das Fahrzeug dient als fahrbare Intensivstation und ist für alle erdenklichen Notfälle, wie beispielsweise Geburt, Unfall, Herzinfarkt/Schlaganfall bis hin zur Reanimation, ausgerüstet. Im hinteren Innenraum ist eine dimmbare, beruhigende Beleuchtung installiert.

Einiges wurde auch in die Sicherheit der Einsatz-Kollegen investiert. Das Fahrzeug ist auf der Rückseite auffällig beklebt und verfügt über mehrere zusätzliche Blaulichter. Bei der Konzeption des Fahrzeugs wurde die "Arbeitsökonomie" nochmals deutlich gesteigert. Der neue Rettungstransportwagen ist mit GPS überwacht, um immer die optimale Strecke zu fahren "und auch das schnellste Rettungsmittel dem Einsatz zuzuführen", sagt der Mosbacher Rettungsdienstleiter Michael Kiefner. Und er fügt zudem an: "Meine Kollegen und ich sind froh, mit so modernem und gutem Material für unsere Mitmenschen in der Not da sein zu können".

In Mosbach stehen derzeit drei RTW zur Verfügung, die rund um die Uhr für Notfälle einsatzbereit sind. Die Fahrzeuge haben eine Lebensdauer von knapp dreieinhalb Jahren und legen in dieser Zeit etwa 240.000 Kilometer zurück. Pro Jahr absolvieren diese Rettungsfahrzeuge zusammen rund 4200 Einsätze. Das ist dann der Fall, wenn ein Patient oder Unfallopfer mit dem RTW in ein Krankenhaus transportiert wird. Um die Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten, ist es ein Bestreben, stets neuere Fahrzeuge im Gebrauch zu haben.

Mit einer eigenen Werkstatt versucht das Deutsche Rote Kreuz, die Ausfallzeiten der Fahrzeuge auf ein Minimum zu beschränken und auch die Instandhaltungskosten niedrig zu halten. Zur weiteren Sicherheit der Bevölkerung stehen noch ein Schwerlast-Rettungswagen ("Der Dicke") und zwei Notarzt-Einsatz-Fahrzeuge (NEF) auf dem Hof in der Sulzbacher Straße, damit im Bedarfsfall immer schnell agiert werden kann.